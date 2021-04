Peine

Soll es für vollständig Geimpfte und nach einer Corona-Infektion Genesene wieder mehr Freiheiten geben? Diese Frage wird zurzeit bundesweit diskutiert. Das ist grundsätzlich richtig, war die Meinung der großen Mehrheit auf dem Peiner Marktplatz. Nur wenige befürchteten, dass es einen Riss in der Gesellschaft geben könne oder Impfskeptiker an den Pranger gestellt werden könnten. Im Gegenteil: Viele der Befragten glaubten an ein positives Signal, dass Impfen sich lohne, um wieder normaler Leben zu können.

„Grundsätzlich ist das okay“, sagte Tobias Rido-Busse. Besser wäre es aber, wenn jeder die Chance hätte, sich impfen zu lassen. Wenn von den Betroffenen kein Infektionsrisiko mehr ausgehe, sei es wahrscheinlich auch verfassungsrechtlich nicht mehr vertretbar, Rechte einzuschränken. „Aus Solidarität sollten aber weiter Masken getragen und Abstand gehalten werden, betonte der 25-jährige Peiner, der noch nicht geimpft ist. Für Gastronomie und Handel wären Lockerungen wichtig und er sehe auch ein positives Signal, sich impfen zu lassen, um wieder mehr Freiheiten wahrnehmen zu können.

„Ich kann den Wunsch von Geimpften nach mehr Freiheit verstehen“, sagte Michael Brandes. Nachdem die Menschen Solidarität mit den Risikogruppen gezeigt hätten, würde er diese Solidarität jetzt aber auch von den Geimpften erwarten. „Mein Wunsch ist, dass wir alle zusammen aus dieser Krise rauskommen. Wir müssen auch nicht bis 20 runter impfen“, ist der 28-jährige Peiner überzeugt. Öffnungen müssten eigentlich bald wieder möglich sein. Es wäre gut, wenn es draußen wieder attraktiver werden würde, denn frische Luft sei gesund, würden auch Virologen sagen.

„Das Geimpfte mehr Freiheiten bekommen, finde ich richtig“, sagte Gerhard Eckardt. Der 90-jährige Peiner ist geimpft. In Geschäften und der Gastronomie gebe es genügend Platz, um Abstand halten zu können. „In Supermärkten kommen wir ja auch alle an der Kasse zusammen.“ Einen Riss in der Gesellschaft befürchtet er nicht. „Streit hilft nicht.“

„Mein Mann und ich sind zum ersten Mal geimpft“, berichtete Lieselotte Heinemeyer aus Peine. „Sicher finde ich es gut, wenn wir wieder mehr Freiheit haben.“ Das Risiko bei einer Impfung sei weitaus geringer als das Risiko einer Corona-Erkrankung mit all ihre Folgen. „Impfen ist für mich der Weg aus der Pandemie“, betont die 68-Jährige.

„Ich finde es richtig, wenn jemand der geimpft ist, auch ohne Test einkaufen oder zum Friseur gehen darf“, sagte Daniela Munzel aus Klein Ilsede. Die 45-Jährige kann sich vorstellen, dass es auch Neider geben wird. „Dann muss man mit den Leuten vernünftig reden“, ist sie überzeugt. „Mit Kommunikation lässt sich viel erreichen.“

Vollständig Geimpfte benötigen keinen Schnelltest mehr Entgegen der ursprünglichen Aussage des Landes Niedersachsen werden vollständig Geimpfte ab sofort Personen mit einem negativen Schnelltest gleichgestellt. „Diese Kehrtwende des Landes hat leider für Verwirrung gesorgt, da die Gleichstellung zunächst noch nicht vorgesehen war und am Dienstagabend kurzfristig doch umgesetzt worden ist“, berichtet Kreissprecher Fabian Laaß. Ab sofort können vollständig geimpfte Personen demnach ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung beispielsweise körpernahe Dienstleistungen wie Friseurbesuche unter Vorlage des Impfnachweises in Anspruch nehmen und müssen keinen Schnelltest machen.

