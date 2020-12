Peine

Weihnachten steht vor der Tür: Gebrannte Mandeln naschen, liebevoll geschmückte Tannenbäume bestaunen und gemütliche Abende mit der Familie verbringen. Darauf freuen wir uns schon. Doch in diesem Jahr wird das alles ein wenig anders aussehen – Corona wird das Weihnachtsfest beeinträchtigen. Aber: Weihnachten fällt nicht aus. Wie verbringen Sie die Zeit im Advent?

Wir suchen dazu die schönsten Bilder, von denen eine Auswahl in unserer Zeitung und auf www.paz-online.de erscheinen soll. Stimmen Sie sich bei Ihrem Hobby, bei der Arbeit oder zu Hause auf die weihnachtliche Zeit ein? Die PAZ sucht Fotos mit Menschen oder Tieren rund um Weihnachten.

Anzeige

In der Redaktion der PAZ steht ein großer Weihnachtsbaum, auch wenn die Redakteure ihn in diesem Jahr nicht so genießen können wie sonst: Etliche sind im Homeoffice und arbeiten von zu Hause aus. Doch die Kollegen vor Ort – darunter Redakteurin Nathalie Diana – haben die schöne Tanne geschmückt. Damit auch die anderen sich an dem Baum erfreuen können, wurde an alle Kollegen ein Foto geschickt.

Weihnachtliche Vorfreude: PAZ-Redakteur Michael Lieb mit Tochter Milla an der handgefertigten Krippe. Quelle: privat

Für PAZ-Redaktionsleiter Michael Lieb und seine Familie gehört eine Weihnachtskrippe fest zur Adventszeit. Seit zwei Jahren schmückt ein neues, ganz besonderes Exemplar sein Esszimmer. Es ist eine wunderschöne selbst gebaute Krippe, ein Geschenk eines lieben Menschen. Und das nutzt Tochter Milla nur zu gern und bespielt die Krippe, die im Mittelpunkt des Wohnbereichs steht, fleißig. Zusammen mit der stimmigen Beleuchtung – einfach ein schönes Bild.

Wie stimmen Sie sich auf die Weihnachtszeit ein und wie haben sie es sich schön gemacht? Schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf viele Zusendungen unserer Leser per Mail unter redaktion@paz-online.de. Denn auch wenn uns die Corona-Zeit einschränkt: Die weihnachtliche Stimmung lassen wir uns nicht nehmen!

Von Kerstin Wosnitza