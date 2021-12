Die PAZ gibt es jetzt als ePaper schon zur Tagesschau

Peine

Vorgezogene Überraschung zum Nikolaustag für alle Leserinnen und Leser – und solche, die es noch werden wollen. Ab sofort erscheint die ePaper-Ausgabe der PAZ bereits um 20.15 Uhr. Mehrfach wird die digitale Variante der gedruckten Tageszeitung dann über Nacht noch aktualisiert.

Bislang war das die erste ePaper-Variante kurz nach 22 Uhr verfügbar. Immer wieder stellt die Redaktion ihre Arbeit auf den Prüfstand und hat nun einen Ablauf entwickelt, der den Leserinnen und Lesern noch mehr Aktualität bietet. Die bis dahin produzierten Seiten werden als ePaper bereits um 20.15 Uhr zur Verfügung gestellt. Dazu gehören die meisten Lokalseiten und viele aus dem Bereich der Politikberichterstattung.

Die aktuellste Form der Tageszeitung

Aber noch nicht alles ist um diese Zeit so weit, dass es gedruckt oder als ePaper gezeigt werden könnte. In solchen Fällen erscheint ein Baustellenschild mit dem Hinweis, dass an dieser Stelle noch aktuelle Beiträge erstellt werden. Damit gewinnen die Leserinnen und Leser nicht nur früher Informationen, sondern auch einen Blick in die Nachrichtenwerkstatt.

Aktualisierungen der ePaper-Ausgabe sind – nach der ersten Veröffentlichung um 20.15 Uhr – geplant für 22 Uhr, Mitternacht und 3 Uhr am Morgen. Somit haben ePaper-Kunden gegenüber den Leserinnen und Lesern der Papier-Variante einen weiteren Vorteil: Sie haben die aktuellste Form der Tageszeitung zur Verfügung, die möglich ist.

Sie beziehen noch gar kein PAZ-ePaper? Das ist leicht zu bekommen: Unter www.paz-online.de/aktionscode können Sie kostenlos und unverbindlich den neuen Service der führenden Heimatzeitung in Peine testen. Dort finden Sie ab sofort schon zur besten Sendezeit die wichtigsten Nachrichten aus Ihrer Nachbarschaft, Niedersachsen und der ganzen Welt übersichtlich und gut erklärt – und mehrfach aktualisiert über Nacht.

Viel Spaß mit Ihrem neuen ePaper.

Von Christoph Oppermann