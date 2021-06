Die Mehrheit der PAZ-Leser geht von einer Deutschland-Niederlage aus

Peine

Um 21 Uhr ist es so weit: Vor 14.500 Zuschauern wird die DFB-Elf in München auf Frankreich treffen. Die Freude auf dieses Spiel ist in Peine an jeder Ecke zu spüren doch das Zutrauen in das eigene Team ist nicht besonders groß. Die PAZ hat seine Leser vor der Partie gebeten einen Tipp abzugeben und hier ist das Ergebnis:

Umfrage-Ergebnis:

Die Überwiegende Mehrheit der PAZ-Leser (55,4%), die bei dieser Umfrage mitgemacht haben, geht von einer Niederlage Deutschlands aus. 16,9 % tippen auf ein Unentschieden. Nur rund jeder vierte Leser (27,7%) traut der Jogi-Elf einen Sieg zu.

Das meist getippte Ergebnis war dennoch ein 2:1-Sieg (18,1%), gefolgt von einem 1:2 (15,7%) und einem 1:3 (14,5%). Und sehr viele Fußball-Experten geben den Lesern recht. Einhelliger Tenor: Auf die deutsche Nationalmannschaft wartet mit EM-Favorit Frankreich eine der schwersten Aufgabe bei dieser EM.