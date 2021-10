Der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz ist im Kreis Peine am Freitag auf 84,7 geklettert, am Vortag lag er noch bei 78. Ursache für den Anstieg sind unter anderem Nachwirkungen des Corona-Ausbruchs an der Grundschule in Vechelde. Unterdessen kommen die mobilen Impfteams bei den Booster-Impfungen gut voran.