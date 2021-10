Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Peine ist wieder gestiegen: Der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz kletterte am Freitag auf 84,7, am Vortag lag er noch bei 78. Ursache für den Anstieg sind unter anderem Nachwirkungen des Corona-Ausbruchs an der Grundschule in Vechelde.