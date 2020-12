Die Inzidenz im Kreis Peine ist wieder gestiegen

Kreis Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz im Landkreis Peine ist von Samstag auf Sonntag wieder gestiegen: Nach der offiziellen Statistik des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes liegt sie derzeit bei 84,6. Am Vortag betrug der Wert 79,4 Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In diesem Zeitraum sind 114 neue Infektionen gemeldet. worden.

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen im Landkreis Peine beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Sonntagmorgen 1586 (+15). Insgesamt 28 (+1) Menschen sind bislang im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

In Niedersachsen stieg der Sieben-Tagesinzidenzwert pro 100 000 Einwohner Samstag auf 111,3 (Vortag 109,2). Es wurden 1344 neue Fälle registriert, damit liegt die Zahl der registrierten Infizierten bei 94 692. Als genesen gelten landesweit 74 622 Menschen, 896 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 12 auf 1643.

Von Jan Tiemann