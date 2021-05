Die Hoffnung schwindet: Düstere Aussichten für Schützenfeste im Kreis Peine

Kreis Peine

Nach der coronabedingten Absage der Schützenfeste im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren im Peiner Land die Hoffnung, dass 2021 wieder gefeiert werden kann. Diese Hoffnungen zerschlagen sich jetzt aber nach und nach: Aus einer Ortschaft nach der anderen kommt die Meldung, dass auch in diesem Jahr wegen der Pandemie kein Volks- oder Schützenfest stattfinden wird. Auch das Peiner Freischießen steht derzeit noch auf der Kippe.

An Pfingsten hätte eigentlich das Stederdorfer Schützenfest angestanden, doch wie viele andere fällt es wegen der Corona-Situation aus. Zu unsicher sind die Aussichten, ob und unter welchen Umständen größere Veranstaltungen stattfinden dürfen. Ähnlich ist die Situation in Blumenhagen: Das fürs letzte Maiwochenende geplante Volksfest fällt ins Wasser. Die Volksfestgemeinschaft bittet alle Bürger, die im Besitz einer Blumenhagen-Fahne sind, diese zum geplanten Volksfestermin am 29. und 30. Mai draußen sichtbar aufzuhängen. Eine schöne Aktion, aber sicher kein Ersatz für das ausgefallene Fest.

Die beiden Ortschaften sind keine Ausnahme, denn überall im Landkreis gibt es Schützenfest-Absagen – wie schon in 2020. Wo dies bislang nicht geschehen ist, steht die Veranstaltung zumindest auf der Kippe. So zum Beispiel in Vöhrum, wo normalerweise eines der größten Schützenfeste im Landkreis viele Besucher anlockt. Noch ist der Termin vom 30. Juli bis 1. August nicht gestrichen. „Aber es sieht danach aus, als würde das Fest nicht stattfinden“, sagt Bernd Brand, Vorsitzender der Schützenfest Vöhrum GbR.

Durchführung stellt auch mit Genehmigung großes Risiko dar

Endgültig entschieden sei dies noch nicht, passieren soll dies in einer demnächst anberaumten Sitzung. Selbst wenn die Verordnung des Landes Schützenfeste zulassen würde, sei die Durchführung eine heikle Sache, so Brand. Denn auf jeden Fall müssten die Corona-Regeln inklusive Mindestabstand und Maskenpflicht eingehalten werden. „Wer soll denn die ganzen Kontrollen durchführen?“, fragt der Mitorganisator. Sollte der Verein in dem Zusammenhang Bußgelder zahlen müssen, so hafte man als Mitglied auch mit dem Privatvermögen – und das Risiko sei einfach zu hoch, sagt Brand.

Nun könne man nur hoffen, dass im kommenden Jahr Schützen- und Volksfeste wieder unter normalen Bedingungen stattfinden können. Dennoch gibt es womöglich düstere Zukunftsaussichten, denn die Schausteller hatten seit vergangenem Jahr keinerlei oder zumindest fast keine Einnahmen. „Ich habe Angst, dass es die bis dahin gar nicht mehr gibt“, so Brand.

Über das Freischießen soll in Kürze entschieden werden

Eigentlich wäre es auch nicht mehr lange bis zum Peiner Freischießen: Vorgesehen sind dafür die Tage rund um das erste Juliwochenende. Doch ob und gegebenenfalls wie das größte traditionelle Fest in der Fuhsestadt stattfinden kann, ist bislang offen. In Kürze soll die Schafferrunde zusammenkommen, erklärt Bürgerschaffer Thomas Weitling. Erst im Anschluss daran könne man konkret sagen, wie es in Sachen Freischießen weitergeht.

Von Dennis Nobbe