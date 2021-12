Die Corona-Inzidenz im Kreis Peine steigt am Wochenende auf 206,9

Kreis Peine

Über das Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine wieder gestiegen: Am Freitag lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 192,7. Am Samstag kletterte er wieder über die 200er-Marke und erreichte 203,2, am Sonntag gab einen erneuten Anstieg auf 206,9. Innerhalb einer Woche wurden 281 neue Corona-Fälle gemeldet.

Im Klinikum Peine werden laut Intensivregister weiterhin zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, einer muss beatmet werden – 13 von 14 Intensivbetten sind aktuell belegt.

Bis auf den Landkreis Hildesheim mit 179 liegen die Inzidenzen in den Nachbarkommunen über dem Peiner Wert. Dort ergibt sich nach Angaben des Landes Niedersachsen folgendes Bild: Salzgitter (364,9), Landkreis Gifhorn (307,5), Wolfsburg (282,6), Braunschweig (253,5) und die Region Hannover (218,8).

Im Landesdurchschnitt ist die Inzidenz am Sonntag leicht auf 203,5 (203) gestiegen. Der wichtige Leitindikator der Hospitalisierung ist von 6,7 auf 6,2 zurückgegangen. Die prozentuale Belegung der Intensivbetten in Niedersachsen ist ebenfalls von 10 auf 9,9 Prozent gesunken.

Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 16 283 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 2117. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Niedersachsen 389 913 Menschen an Corona erkrankt. Insgesamt 6431 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, das einer mehr als am Vortag. Als genesen gelten 350 700 Menschen (+1300), aktuell erkrankt sind rund 32 700 Personen, 800 mehr als am Vortag.

Von Jan Tiemann