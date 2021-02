Landkreis Peine

Die Haare fielen in Büscheln aus, blieben an der Fleecejacke kleben oder verfingen sich in der Bürste. Zum Kämmen ging Marianne Schmidt (Name ist von der Redaktion geändert) auf die Terrasse. Kurze Zeit später, bat sie ihren Mann, die Haare abzurasieren. Sie weinte dabei. Das ist knapp zwei Jahre her. Bei einer Routineuntersuchung stellten Ärzte einen Tumor in ihrer linken Brust fest. Zwei Wochen später Gewissheit: Diagnose Brustkrebs. Für Marianne Schmidt beginnt ein Marathon an Chemo-Behandlungen. Am Weltkrebstag (4. Februar) rückt die Krankheit in den Fokus.

Diagnose Krebs nach Routine-Untersuchung

„Meine Mutter war an Brustkrebs erkrankt, ihre Brust wurde abgenommen. Ich hatte also ein erhöhtes Risiko selbst zu erkranken“, berichtet die 69-Jährige, die im Landkreis Peine wohnt. Im Januar 2019 ging Marianne Schmidt routinemäßig zur Mammografie-Untersuchung. Zwei Wochen später bekam sie ein Schreiben geschickt – darin war von „Auffälligkeiten“ die Rede. „Ich sollte mich in der Frauenklinik melden“, erinnert sie sich. Ihr erster Gedanke: „Was kommt jetzt auf mich zu?“ Denn, schon einmal hatte sie gegen den Krebs gekämpft. 38 Jahre war sie alt, als ein Tumor im Unterleib festgestellt wurde.

Dreißig Bestrahlungs-Termine – die Haut schmerzt

31 Jahre später wird Marianne Schmidt wieder operiert. Die Ärzte erhalten ihre Brust, doch die 69-Jährige muss sich einem Behandlungs-Marathon unterziehen: Alle drei Wochen muss sie zur Chemotherapie, danach erfolgt eine wöchentliche Behandlung mit geringerer Dosierung. „Das Schlimmste aber war die tägliche Bestrahlung, mir tat die Haut sehr weh“, erinnert sie sich, „und ich habe Menschen bei der Strahlentherapie gesehen, denen es noch viel schlechter ging als mir.“ Dreißig Mal musste sie die Behandlung über sich ergehen lassen.

Sie suchte sich Unterstützung und fand sie in der „Frauenhilfe Krebs“ in Lehrte. „Wir sprechen dort nicht ständig über die Krankheit. Es ist eine lockere Atmosphäre“, berichtet die 69-Jährige, der Austausch helfe ihr. Genauso wie ihre Arbeit in der ambulanten Pflege. Marianne Schmidt ist gelernte Krankenschwester. „Wie es mir heute geht?“ „Gut,“ sagt sie. „Ich denke positiv. Ich kann die Krankheit besiegen. Ich glaube, dass schaffe ich.“

Ein Tumor in der Brust: Die Angst ist Begleiter

Unter der Dusche fühlte Monika Krüger zum ersten Mal den Tumor oberhalb ihrer linken Brust. Er war etwa so groß wie ein Ei. „Ich dachte, da stimmt etwas nicht“, sagt die 64-Jährige, wohnt. Kurz davor hatte sie von der Krebserkrankung ihrer Freundin erfahren. „Ich bin in Tränen ausgebrochen“, erinnert sie sich. Kurze Zeit später erhält sie am Telefon selbst die Diagnose – am Geburtstag ihres Lebensgefährten. „Ich hatte große Angst. Die Ärzte sagten, ’es sieht nicht gut aus’.“

Die linke Brust wurde operativ entfernt. „Ich dachte, wenn das passiert, bin ich keine vollwertige Frau mehr.“ Ihr wurde ein Expander eingesetzt, der ihre Haut für das spätere Implantat dehnen sollte. „Dann kam die Chemo“, erinnert sich Monika Krüger. Das ist mittlerweile 13 Jahre her. Etwa ein Jahr nach der OP stand sie kurz vor einem Burn-Out. „Ich war am Ende meiner Kräfte.“ Das war der Zeitpunkt, als sie die Selbsthilfegruppe aufsuchte. Betroffenen empfiehlt sie, möglichst bald nach der Diagnose Hilfe zu suchen. Zehn Jahre später stellen Ärzte Metastasen in der Lunge fest. „Ich war am Boden zerstört, aber es ist wichtig- trotz allem positiv zu denken.“

Frauenselbsthilfe Krebs: Informationen zur Gruppe Das Leitmotiv der Gruppe „Frauenselbsthilfe Krebs“ ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“. Unter dem Motto „Auffangen- Informieren- Begleiten“ werden Betroffen nach dem Diagnose-Schock aufgefangen, über Hilfen zur Krankheitsbewältigung informiert und in ein Leben mit oder nach Krebs begleitet. Die Gruppentreffen stehen allen Menschen offen, die an Krebs erkrankt sind, und auch deren Angehörigen. Die Teilnahme an den Treffen ist unverbindlich und kostenfrei. Auch aus dem Landkreis Peine besuchen viele Menschen die Gruppe. Betroffene werden dabei unterstützt, die vorhandenen eigenen Ressourcen zu entdecken und zu nutzen. Jutta Thamm, die Leiterin der Gruppe, ist unter (05128) 5634 oder per Mail unter JuttaThamm@web.de erreichbar. Der Frauenselbsthilfe Krebs - Bundesverband ist die Dachorganisation der Gruppe in Lehrte. Der Verein in Lehrte ist im regelmäßigen Austausch mit der Medizinischen Hochschule Hannover. In Lengede unterstützt der „Gesprächskreis für Erkrankte“ betroffene Menschen. Das Motto der Selbsthilfegruppe des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes lautet: „Nicht Leben mit Krebs – sondern Leben trotz Krebs“. Betroffene, die über ihre Erkrankung sprechen wollen, die Unterstützung suchen, sich informieren wollen oder die ihre eigenen Erfahrungen weitergeben möchten, können an dem Gesprächskreis teilnehmen, heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Das Treffen findet regulär an jedem dritten Freitag im Monat in der Zeit von 17 – 19 Uhr im Generationentreff der Gemeinde Lengede statt. Aufgrund von Corona ist derzeit nur telefonischer Kontakt möglich. Ansprechpartnerin sind Renate Brandes unter (05344) 6218 und Melanie Kröhl unter (05344) 26 20 883.

Die Diagnose raubt den Schlaf: Eine Frau berichtet von ihrer Krankheit

Die Diagnose Krebs änderte das Leben von Tamara Jakobi (Name von der Redaktion geändert) über Nacht- und löste Todesängste aus. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag bekam sie die Mitteilung. Der Brustkrebs wurde bei einer Routineuntersuchung festgestellt. Tamara Jakobi wurde operiert, es folgte eine kombinierte Chemo- und eine Strahlentherapie. „Unter den Folgen leide ich noch heute“, berichtet die 53-Jährige. Eine besondere Belastung: Das qualvolle Warten auf Untersuchungsergebnisse: „Mein Leben war plötzlich beherrscht von Diagnostik, von Tumorkonferenzen, von Behandlungsversuchen und Nebenwirkungen“, sagt sie.

Die Selbsthilfegruppe macht Mut

Auch Tamara Jakobi suchte Unterstützung in der Selbsthilfegruppe: Aber anfangs hatte ich Sorge, dass die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe mich mit schweren Schicksalen konfrontieren und mich zu sehr belasten würde. Ich brauchte lange Zeit, bis ich mich dafür bereit fühlte“,sagt sie, „und fand dann eine Gemeinschaft großartiger, lebensbejahender Frauen vor, die sich gegenseitig ermutigen.“

Von Nina Schacht