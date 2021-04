Deutscher-Kita-Preis: Peiner SPD-Bundestagsabgeordneter Heil ruft zur Teilnahme auf

Kreis Peine

Zur Teilnahme am Deutschen-Kita-Preis ruft der Peiner SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil Kindergärten, Kindertagesstätten und Projekte aus dem Kreis Peine auf. Auch im Jahr 2022 wird die Auszeichnung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit anderen Partnern verliehen. Bewerbungen sind vom 15. Mai bis zum 15. Juli dieses Jahres möglich

Gesucht werden Kindergärten, Kindertagesstätten und lokale Bündnisse, die sich für die bestmögliche Förderung von Kindern einsetzen. „Die Kita ist der Ort an dem wichtige Grundlagen für das spätere Leben der Kinder gelegt werden. Ich kenne viele Kindergärten und Kindertagesstätten in Peine und Gifhorn in denen engagierte Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern und Träger zum Wohle der Kinder an einem Strang ziehen. Ich hoffe daher auf zahlreiche Bewerbungen aus meiner Heimat“, erklärt Heil.

Preisverdächtig sind Kitas und lokale Bündnisse, die die Kinder überzeugend in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit stellen, Fachkräfte, Eltern und Nachbarschaft einbinden sowie aus ihren Erfahrungen lernen. Bei der Auswahl werden ganz bewusst nicht nur gute Ergebnisse in den Blick genommen – auch gute Prozesse und die Gegebenheiten vor Ort werden berücksichtigt.

Die Auszeichnung ist nach Angaben von Heil mit insgesamt 130 000 Euro dotiert. In den beiden Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ gibt es ein Preisgeld von jeweils 25 000 Euro für die Erstplatzierten. Zudem werden pro Kategorie vier Zweitplatzierte mit jeweils 10 000 Euro ausgezeichnet.

Informationen zur Bewerbung, den Kriterien und dem Auswahlverfahren gibt es auf www.deutscher-kita-preis.de im Internet.

