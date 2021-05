Der neue Gildemeister in Peine heißt Jan Philip Colberg

Peine

Die Peiner Kaufmannsgilde Peine hat einen neuen Gildemeister: Jan Philip Colberg (36), Geschäftsführer von Schichtwechsel am Markt in Peine, wurde von der Online-Mitgliederversammlung am Mittwochabend einstimmig zum Nachfolger von Carsten Senge gewählt, der aus persönlichen Gründen nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stand. Er hatte sein Amt bereits seit rund einem Jahr ruhen lassen.

Zu Colbergs Stellvertreterin wählte die Versammlung Melanie Mothes-Rump, Geschäftsführerin von Juwelier Westphal. Der bisherige stellvertretende Gildemeister Ole Siegel möchte „einen Schritt zurück machen“, gehört aber dem Vorstand weiterhin als Mitglied an. Ebenso wiedergewählt wurden der Schatzmeister John-Oliver Hartmann (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, PHC) sowie Dunja Wittenberg (Modehaus Schridde am Markt), Stefan Honrath (Volksbank Brawo), Joachim Meyer (Prof. Versteyl Rechtsanwälte) und Sören Stolte (Kreiskurier). Neu gewählt wurden Lars Kückelhahn (Eulies Spielwaren) und Frank Wehrmann (Thalia). Stefan Herb (Herb Technik) schied aus eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus.

„Pragmatisch die Probleme angehen“

Die Mitgliederversammlung fand aufgrund der Corona-Krise erstmals als Videokonferenz statt. Der neue Gildemeister Jan Philip Colberg nannte als Motivation für seine Kandidatur, dass er seit sechs Jahren Vorstandsarbeit mache, erst in der City-Gemeinschaft und nun in der Kaufmannsgilde, und diese Arbeit trotz des hohen Zeitaufwands genieße. Colberg wörtlich: „Hier sind so so viele tolle Charaktere, dass es schon gut funktioniert. Daher rede ich nicht von frischem Wind und verkünde keine hochtrabenden Zukunftspläne. Gerade in der aktuellen Lage geht es darum, pragmatisch die bestehenden Probleme anzugehen. Mittelfristig sehe ich ganz klar die Belebung der Innenstadt als Problemlöser.“

Ole Siegel erinnerte in seinem letzten Rückblick an die Aktionen vor der Corona-Pandemie wie den Tannenbaum-Weitwurf und den verkaufsoffenen Sonntag mit Flohmarkt. Mit Beginn der Krise habe der Aspekt der Interessenvertretung gegenüber Verwaltung und Politik deutlich an Bedeutung gewonnen. Besonders hob er die 10-Euro-Gutscheinaktion hervor: „So etwas gab es vorher noch nicht. Was da im engen Zusammenwirken mit Verwaltung, Fraktionen und Einzelkandidaten und mit dem guten Willen aller Beteiligten geschaffen wurde, war schon große Klasse.“ Die Gilde hat aktuell 150 Mitglieder.

Von Thomas Kröger