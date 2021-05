In der Stadt und in den Gemeinden des Landkreises Peine werden an immer mehr Orten kostenlose Corona-Schnelltests angeboten. Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht.

Auch in der ehemaligen Markt-Apotheke am historischen Markt in Peine hat nun ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Sogar aus dem Auto heraus können an verschiedenen Stationen in Peine Abstriche genommen werden. Quelle: privat/dpa