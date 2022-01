Kreis Peine

Der alte „Lappen“ hat bald ausgedient: Um Missbräuche zu verhindern, müssen EU-weit alle Kraftfahrzeug-Führerscheine verpflichtend in einheitliche und fälschungssichere Exemplare umgetauscht werden. Das gilt sowohl für Papier- als auch für Scheckkartenformate, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind. Von der Aktion sind zahlreiche Peiner betroffen. Etliche haben die Sache bereits erledigt, aber noch längst nicht alle. Dabei drängt für die ersten die Zeit.

Der Umtausch erfolgt nach Geburtsjahren gestaffelt

„Die Gesamtzahl der betroffenen und unbefristeten Altführerscheine liegt bei rund 108 500, von denen sind rund 30 Prozent bereits ausgetauscht“, sagt Christian Gleicher, Leiter des Fachdienstes Straßenverkehr beim Landkreis Peine. Um die Aktion für die Behörden leistbar zu machen, werden die Bürger nach Jahrgängen gestaffelt aufgerufen, sie das neue Dokument zu besorgen. Abgeschlossen sein soll das Projekt im Jahr 2033. Das klingt noch in weiter Ferne, die erste Gruppe muss sich allerdings sputen: Für die zwischen 1953 und 1958 Geborenen läuft die Frist schon am 19. Januar dieses Jahres ab – also am kommenden Mittwoch.

„In Peine gilt das für etwa 8200 Personen“, sagt Gleicher. Um den Zulauf zu steuern, habe der Landkreis in den vergangenen Monaten die Bürger mit diesen Geburtsjahren gemeindeweise aufgerufen, tätig zu werden. Das habe auch ganz gut geklappt, doch noch seien längst nicht alle Betroffenen der Aufforderung gefolgt.

Wer nicht umtauscht, muss mit einem Verwarngeld rechnen

Wer bei einer Kontrolle seinen alten Führerschein vorliegt, obwohl er ihn schon hätte umtauschen müssen, wird mit denen gleichgestellt, die ihren Führerschein nicht dabei haben: Er muss mit einem Verwarngeld in Höhe von zehn Euro rechnen. „Allerdings haben sich die Verkehrsminister der Länder darauf geeinigt, noch eine Kulanzfrist von sechs Monaten einzuräumen. Dann wird es aber ernst“, erklärt Gleicher.

Wer muss seinen Führerschein bis wann umtauschen? Für den Führerschein-Umtausch gibt es laut ADAC zwei Tabellen. Die eine, die auch zuerst greift, bezieht sich auf Dokumente, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt sind. Hier geht es nach Geburtsjahren: Die Frist für die zwischen 1953 und 1958 Geborenen läuft am 19. Januar 2022 ab. Als nächstes sind diejenigen an der Reihe, die in den Jahren von 1959 bis 1964 geboren wurden: Sie müssen ihren Führerschein bis zum 19. Januar 2023 umgetauscht haben. Noch ein Jahr länger Zeit (Stichtag 19. Januar 2024) haben die Jahrgänge 1965 bis 1970. Wer 1971 oder später geboren ist, hat eine Frist bis zum 19. Januar 2025. Ganz besonders viel Zeit haben die ältesten Kraftfahrzeugfahrer: Wer vor 1953 geboren ist, muss erst bis zum 19. Januar 2033 tätig geworden sein. Zu diesem Zeitpunkt soll die gesamte Umtausch-Aktion abgeschlossen sein. In den Jahren von 2025 bis 2033 werden die ab 1999 ausgestellten Führerscheine umgetauscht. Auch hier gibt es Fristen, diese richten sich aber nicht nach dem Geburtsjahr des Inhabers, sondern nach dem Ausstellungsjahr. Faustregel: Je neuer das Dokument ist, desto später muss es umgetauscht werden. Eine tabellarische Übersicht dazu gibt es unter anderem auf der Internetseite des ADAC.

Und wie geht das nun mit dem Umtausch? „Zunächst braucht man einen Termin in der Führerschein-Stelle an der Werner-Nordmeyer-Straße. Den kann man online über die Internetseite des Kreises Peine buchen oder telefonisch unter (0 51 71) 4 01 65 01 vereinbaren“, erklärt Gleicher. Allzu lange sollte man mit der Terminvereinbarung aber nicht warten, denn es sei mit einem Vorlauf von zwei bis drei Monaten zu rechnen. Doch diese Zeit könne sinnvoll genutzt werden: Wenn die Fahrerlaubnis nicht in Peine ausgestellt wurde, muss von der ausstellenden Behörde eine Karteikartenabschrift angefordert werden und rechtzeitig vorliegen. „Das zu veranlassen ist Aufgabe des Führerschein-Inhabers. Die Abschrift wird dann aber direkt von der anderen Behörde an uns geschickt“, beschreibt Gleicher das Prozedere. Auch für diesen Vorgang sollte ausreichend Zeit eingeplant werden.

Den alten Führerschein darf man zur Erinnerung aufbewahren

Zum vereinbarten Termin bei der Führerscheinstelle in Peine müssen dann ein aktuelles biometrisches Passfoto, der alte Führerschein und der Personalausweis mitgebracht werden. Die Mitarbeitenden des Landkreises leiten dann alles weitere in die Wege und versehen den alten Führerschein mit einem Ablauf-Vermerk. Er ist noch vier Wochen lang gültig, weil der neue erst in der Bundesdruckerei erstellt und dann dem künftigen Inhaber zugeschickt werden muss. Das dauert in der Regel zwei bis drei Wochen. „Den alten Führerschein, an dem viele Menschen emotional sehr hängen, darf man gern zur Erinnerung aufbewahren“, macht Gleicher deutlich.

Der Umtausch schlägt mit Kosten in Höhe von rund 30 Euro zu Buche. Er hat keine Auswirkungen darauf, welche Fahrzeuge geführt werden dürfen. Diese Angaben werden übernommen. Neu ist, dass der Führerschein künftig nicht mehr unbegrenzt gültig ist: Er läuft nach 15 Jahren ab und muss dann wieder neu ausgestellt werden. „Dabei handelt es sich aber um eine Formsache, ähnlich wie beim Personalausweis“, versichert Gleicher. Eine Prüfung oder Gesundheitsuntersuchung gehe damit nicht einher. Für Lkw- oder Busführerscheine gelten dieselben Regeln wie bisher.

Von Kerstin Wosnitza