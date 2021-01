Der Vorsitzende der Peiner Jägerschaft Hagen Lange ist tot

Peine

Die Peiner Jäger trauern: Am 23. Januar ist der Vorsitzende der Peiner Jägerschaft im Alter von 71 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. 2019 hat er mit fast 70 Jahren den Vorsitz der Jägerschaft des Landkreises Peine mit rund 1000 Mitgliedern übernommen.

Wild, Wald und Flur waren Hagen Lange seit seiner Jugend vertraut. Der gebürtige Münstedter hatte schon früh - neben Aktivitäten im Sportverein und der Feuerwehr - seine Passion für die Jagd entwickelt. Bereits als Jugendlicher machte ihn in der Gutsforst Oberg der damalige Revierjäger Peter Hardt mit allen Facetten des Waidwerks vertraut.

Die zweite Leidenschaft war das Jagdhornblasen

Schon mit 13 Jahren entdeckte Hagen Lange mit dem Jagdhornblasen eine weitere Leidenschaft, die er immer weiter präzisierte. Als Bläserobmann und musikalischer Leiter des „Bläserkorps der Jägerschaft Peine“ war er über 40 Jahre bei Landes- und Bundeswettbewerben erfolgreich. Zuletzt war er noch als Bezirks- und stellvertretender Landesbläserobmann der Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN) tätig. Ebenso gehörte er dem Parforcehorncorps „Die Jagdfanfare“ aus dem Hildesheimer Land an. Besonders freute es ihn, wenn zum Beispiel hunderte Gottesdienstbesucher die spürbare Musizierfreude der Bläser bei der traditionellen Hubertusmesse der Peiner Jägerschaft nachempfanden.

Mitglied der Jägerprüfungskommission

Der gelernte Werkstoffprüfer ging 1969 zur Bundeswehr und lernte seine Frau Hilde in Northeim kennen. Er verpflichtete sich auf 12 Jahre und wurde unter anderem als Kompaniefeldwebel eingesetzt. Bis 2004 war er als Oberstabsfeldwebel der Reserve im Einsatz. Er absolvierte eine Berufsausbildung für Zeitsoldaten und war bis zu seinem Vorruhestand 2011 als Abteilungsleiter für Sicherheit und Umweltschutz im Metro-Konzern tätig.

Sein Fachwissen und seine Erfahrung konnte er auch als Prüfer in der Jägerprüfungskommission des Landkreises Peine einfließen lassen, in der er seit 2007 für die Fächer Waffenkunde, Wildbrethygiene und jagdliches Brauchtum zuständig war. In Anerkennung seiner Arbeit für Umwelt, Wild und Jägerschaft erhielt Hagen Lange viele hohe Auszeichnungen.

Seit 1981 lebte Hagen Lange in Hohenhameln. Er hinterlässt seine Frau und einen erwachsenen Sohn.

Von Birthe Kussroll-Ihle