Der Sommer nach dem Krieg: 1945 explodierte der Munitionszug im Peiner Horst

In einer achtteiligen Serie hat unsere Zeitung vom Sommer nach dem Krieg erzählt, mit Zeitzeugen gesprochen, in Archiven geforscht und die wenigen Fotos aus einer Zeit ohne Kameras gesammelt. Daraufhin haben sich weitere Leser gemeldet. im Folgenden erinnert sich Herbert Bremer aus Telgte an Fliegeralarme, Explosionen und Soldaten.

Das Ende des Krieges in Peine: Waffen mussten auf dem Marktplatz unter der Germania-Figur abgegeben werden. Die Germania steht heute an der Ecke Senator-Voges-Straße/Sedanstraße Quelle: Archiv

Der Sommer 1945 war für den damals Siebenjährigen nicht beängstigend. Er war zu jung, um die Geschehnisse einordnen zu können, aber einige Situationen sind ihm bis heute im Gedächtnis geblieben. „Ich bin ja Telgter und musste zur Burgschule. Oft hatten wir Fliegeralarm auf dem Schulweg, dann sind die Flugzeuge häufig tief geflogen“, erinnert er sich. Der Lehrer habe für den Schulweg einfach die Anweisung gegeben, sich hinter einem Baum zu verstecken und abzuwarten. „Daran haben wir uns einfach gehalten und es auch nicht hinterfragt“, so Bremer.

„Als es explodiert hat, haben wir uns nicht sonderlich erschreckt“

Auch die Explosion des Munitionszuges am 16. Mai 1945 im Peiner Horst hat der damals Siebenjährige erlebt und als gar nicht so dramatisch eingeordnet, waren doch die Kinder aus den Kriegstagen einiges gewohnt. „Ich spielte in Telgte auf der Straße als es fürchterlich gerummst hat und einige Fensterscheiben aus den Häusern geflogen sind. Erschreckt haben wir uns dabei nicht sonderlich“, erzählt er.

Im Gedächtnis geblieben sind ihm aber vor allem die Begegnungen mit den Amerikanern. So konnte er beobachten, wie die Soldaten ein großes Haus an der Dorotheenstraße beschlagnahmten und dessen Bewohner mit Handwagen voller Habseligkeiten in die Schrebergärten auswichen. „Wir konnten zum Glück Zuhause wohnen bleiben“, sagt er.

Kinder waren von Soldaten beeindruckt

Einmal traf er in Telgte an der Kreuzung Hannoversche Heerstraße/Margaretenstraße auf amerikanische Soldaten, die ihn mit ihrer Lässigkeit beeindruckten. Nicht nur, dass sie am Jeep lehnend die Stahlhelme weit in den Nacken geschoben hatten, sondern der eine rauchte gleich zwei Zigaretten auf einmal. Diese Geschichte blieb dem heute 82-jährigen im Gedächtnis. Und dass er genau wie viele andere Kinder recht fix ein paar englische Sätze lernte und Schokolade und Kaugummis geschenkt bekam, freut ihn noch heute.

