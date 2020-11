Peine

Der Weihnachtsmarkt in Peine fällt dieses Jahr aus. Dies bestätigte Peine Marketing- Geschäftsführer Harald Stolte am Freitag auf unsere Nachfrage. In einer Corona-Verordnung des Landes heißt es unter dem Punkt Betriebsverbote, dass Weihnachtsmärkte, Jahrmärkte und Spezialmärkte und ähnliche Veranstaltungen bis Ende November untersagt sind. Eine Ausnahme gibt es für Wochenmärkte. Da noch offen ist, ob das Verbot im Monat Dezember beibehalten wird, ist die Unsicherheit zu groß.

Dieser Text wird aktualisiert.

Von Jan Tiemann