Der Frühling kann kommen: Blumenläden und Gartencenter dürfen in Niedersachsen ab Samstag, 13. Februar, wieder öffnen. Das teilte die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabes, Claudia Schröder, am Freitag in Hannover mit. Damit kommt die Lockerung für die Floristen gerade noch rechtzeitig vor dem für die Branche sehr wichtigen Valentinstag am 14. Februar. Aber können die überhaupt so schnell reagieren? Wir haben in einigen Geschäften nachgefragt.

Um 5 Uhr ging es zum Großmarkt

„Ganz offiziell war die Nachricht, dass Blumenläden ab Samstag öffnen dürfen, zwar erst am Freitagvormittag, aber die Entwicklung hatte sich in den Vortagen bereits angedeutet“, sagt Yvonne Bruns, Inhaberin des Geschäfts „Blumen Ideen“ an der Gerhardstraße in Groß Ilsede. Sie ist am Freitagmorgen schon um 5 Uhr zum Großmarkt in Hannover gefahren und hat sich mit frischen Schnittblumen eingedeckt. „Das Angebot und die Auswahl waren gut“, freut sie sich. Vor Ostern, als die Blumenläden ebenfalls überraschend kurzfristig öffnen durften, sei das ganz anderes gewesen. „Da hatten wir große Schwierigkeiten, frische Blumen zu bekommen“, erinnert sie sich.

Hat sich im Großmarkt mit frischen Schnittblumen versorgt: Yvonne Bruns von Blumen Idee in Groß Ilsede.

Kurz vor Weihnachten musste Bruns wie alle anderen Floristen auch ihr Geschäft schließen. Seit Ende Januar bietet sie einen Bestellservice per Telefon an. „Für den Valentinstag hatte ich viele Vorbestellungen, ich war also darauf eingestellt, mich mit frischer Ware zu versorgen. Aber jetzt ist die Unsicherheit natürlich groß: Wie schnell spricht es sich herum, dass es Blumensträuße wieder ganz normal zu kaufen gibt? Wie groß ist die Nachfrage, wie viel braucht man also?“, sagt die Floristin. Immerhin handele es sich bei Schnittblumen um verderbliche Ware, mit der man sich nicht unbegrenzt bevorraten könne. Nun hoffe sie, dass sie ihr Geschäft nicht so bald wieder schließen muss.

Kurzfristige Entscheidung: Einkauf am Freitag auf Verdacht

Auch Katrin Seifert vom „Blumenladen“ an der Peiner Straße in Edemissen hat die Nachricht vom plötzlichen Ende des Lockdowns nicht eiskalt erwischt, sondern immerhin „halbwarm“, wie sie sagt. „Es war ja durchgesickert, dass sich möglicherweise zum Valentinstag in Richtung Öffnung etwas tut“, sagt sie. Auch sie ist am Freitag in aller Frühe zum Großmarkt gefahren. Es habe zwar nicht so viel gegeben, wie in normalen Zeiten, aber sie habe sich doch ausreichend eindecken können. „Natürlich freuen wir uns über die Entwicklung, aber etwas mehr Vorlauf wäre schon schön gewesen, damit man sich auf die Situation einstellen kann“, sagt sie. Letztlich habe sie noch den Einkauf von Schnittblumen am Freitagmorgen quasi auf Verdacht tätigen müssen.

Tankstelle hat Blumensträuße verkauft

Sie hat in den zurückliegenden Wochen die Tankstelle in Edemissen mit gebundenen Sträußen zum Verkauf beliefert und sich so einigermaßen über Wasser gehalten. „Wenn es doch nicht zur Öffnungserlaubnis gekommen wäre, hätte ich eben mehr Sträuße als sonst dorthin gebracht und gehofft, dass die Leute sich zum Valentinstag auf diesem Weg mit den bunten Frühlingsgrüßen versorgen“, sagt sie. Den Freitagnachmittag nutzt sie zum Sträuße binden. Wie viele verkauft werden können, weiß sie nicht. „Aber der Großmarkt hat auch am Samstag und am Sonntag geöffnet“, blickt sie zuversichtlich auf das Wochenende und hofft, dass sie ihr Geschäft nun auf Dauer geöffnet lassen kann. Aber wie es auch komme, sie lasse sich nicht unterkriegen „Wir werden das Beste aus der Situation machen!“

