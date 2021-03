Der Büro-Kaffee – ein Muss mit Genuss-Einschränkungen

Peine

Kaffee ist Lifestyle. Spätestens beim Aufbrühen frisch gemahlener Espresso-Bohnen schalten beim Hobby-Barista die Geschmacksrezeptoren scharf. Richtig zubereitet ein veritabler Genuss mit explosivem Koffein-Kick. Lecker, belebend – aber auch zeitaufwendig. Im Büro sieht die Realität oft anders aus. Hier ist Schnelligkeit Trumpf. Dass der Filterkaffee in der Kanne nur noch lauwarm ist, und sich die Milch im Kühlschrank bereits in der „Übergangsphase zum Sauerwerden“ (Zitat eines Kollegen) befindet, zählt nicht. Ach, da freut man sich doch schon wieder auf den entschleunigten Kaffeegenuss am Frühstückstisch.

Von Michael Lieb