Deko und Kaffee: Peiner Blumenhändler vergrößert Geschäft

Seitenwechsel: Blumenhändler Edgar van Beekhuizen musste eine neue Bleibe für sein Geschäft „Blumen aus Holland“ suchen, weil der Gebäudetrakt am Gröpern 19 ebenfalls dem Lindenquartier-Neubau weichen muss. Der Holländer ist froh, genau gegenüber Ersatz gefunden zu haben. Er zieht mit seinem Geschäft bei Rolf Peix ein, der im Februar sein Fachgeschäft „Wäsche-Peix“ schließen wird. „Ich bin sehr froh, denn hier habe ich die gleiche gute Lage“, betont van Beekhuizen, der sich sogar vergrößern wird.

Quelle: Christian Meyer

Derzeit misst sein Ladengeschäft rund 60 Quadratmeter, das künftige wird größer sein und auch mehr Schaufenster-Fläche haben. Das will der 47-Jährige für neue Angebote nutzen. „Wir werden den Laden schön aufpeppen und dann auch Holland-Home-Deko anbieten“, kündigt van Beekhuizen an. Angebote für Hochzeit- und Trauerfeiern wolle er ausbauen. Zudem sei später noch geplant, in einem kleinen Außenbereich ein Café-Eck mit holländischen Kaffee-Spezialitäten anzubieten. Das könnte sich rentieren, wenn das künftige Lindenquartier in unmittelbarer Nachbarschaft seine Pforten öffnet.

Schon 17 Jahre ein Geschäft in Peine

Kaffee und van Beekhuizen – das passt irgendwie zusammen. Denn in seinem Blumenladen war zuvor eine Eduscho-Kaffee-Filiale. Bereits seit 17 Jahren verkauft van Beekhuizen hier nun Sträuße und Blumen aus seiner Heimat Holland. Er ist bekannt. Auf der Straße wird er schon einmal angesprochen mit: „Sie sind doch der Blumenhändler aus Holland.“ Van Beekhuizen, der schon mit 15 mal als Blumenverkäufer aushalf, freut es: „Dass die Kunden uns so schätzen, freut mich sehr.“

In das Lindenquartier setzt er für die Zukunft der Peiner Innenstadt große Hoffnung. „Gut, dass es jetzt losgeht, das ist gut für Peine. Ärgerlich ist nur, dass der E-Commerce durch die Corona-Krise noch einmal an Schwung gewonnen hat.“

