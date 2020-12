Das wünschen sich Peiner für 2021

Peine

2020 war alles andere als ein normales Jahr. Vieles was vorher selbstverständlich schien, war nicht mehr möglich. Die Corona-Pandemie hat das Leben auf den Kopf gestellt. Die Hoffnungen, dass 2021 anders werden möge, sind groß. Fünf Menschen aus dem Landkreis schildern, wie sie auf die kommenden Monate blicken – und wonach sie sich sehnen.

Dr. Friedrich Scheibe, Allgemeinmediziner in Gadenstedt:

Dr. Friedrich Scheibe Quelle: Kerstin Wosnitza

Ich wünsche mir, dass die Solidarität und Mitmenschlichkeit, die in dieser Corona-Krise gezeigt wurde, auch in 2021 weiterlebt. Des Weiteren hoffe ich, dass wir alle nach der Krise erkennen, dass statt Egoismus und Isolation Kooperation und Einsatz für das Gemeinwohl unsere Gesellschaft stabilisieren und stärken.Besonders glücklich werde ich sein, wieder mit allen Freunden und Patienten engeren Kontakt zu haben und allen wieder ins Gesicht sehen zu können. Persönlich freue ich mich auf den Mannschaftssport und die gemeinsamen Fahrten und Reisen in der Gruppe von Freunden und Familie.

Ausstellungen und Konzerte besuchen

Vera Szöllösi, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Kunst im Peiner Land (KiP):

Vera Szöllösi Quelle: Privat

Ich habe so viele Wünsche für 2021: In großer Runde mit meiner Familie und den Freunden zusammensitzen und feiern! Mit den Kunstschaffenden von KiP die nächsten „Offenen Ateliers“ vorbereiten und gemeinsam überlegen, wie Kunst im Peiner Land sichtbar werden kann! Für einen „Pakt für Kunst und Kultur“ bei uns werben! Ausstellungen stürmen und Konzerte besuchen! Reisen! Wieder frei sein! Und gleichzeitig die Lektion der Corona-Pandemie nicht vergessen: Dass dies alles nicht selbstverständlich, sondern kostbar ist.

Oliver Kretschmer, Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes Peine:

Oliver Kretschmer Quelle: Jan Tiemann

Das Erste was ich machen möchte, wenn Corona hoffentlich 2021 „vorbei“ ist: Nach einer DRK-Ausbildungsveranstaltung mit den Kameradinnen und Kameraden bis in die Morgenstunden zusammensitzen, lachen und feiern, dass wir diese Herausforderung erfolgreich gemeistert haben.

Menschen einladen

Walter Faerber, Pastor im Ruhestand, aus Groß Ilsede:

Walter Faerber Quelle: Archiv

Ich möchte dann all die Menschen einladen, die ich in diesem Jahr nicht einladen konnte, und ich hoffe, dass das schon zu einer Jahreszeit möglich ist, in der man draußen sitzen kann.

Endlich wieder normal trainieren

Engin Aslan, Bundesliga-Boxer vom BC 62 Peine:

Engin Aslan Quelle: Privat

Die massiven Einschränkungen im Bezug auf Schließungen sämtlicher Fitness-Einrichtungen sowie Kontaktverbote haben es mir und anderen Sportlern im vergangenen Jahr sehr schwer gemacht. Ich wünsche mir, dass ich endlich wieder im Boxgym trainieren und mein Talent unter Beweis stellen kann. Es gibt viele, einfache Wege die Hallen wieder zu öffnen und mit einer begrenzten Anzahl an Sportlern zu trainieren. Denn ohne das Training im Boxgym werde ich in meiner Karriere nicht vorankommen. Im neuen Jahr werde ich es erneut versuchen, in das deutsche Nationalteam einzusteigen und meinen persönlichen Rekord aus meinen Gesamtkämpfen aus dem Jahr 2019 zu übertreffen. International sowie bundesweit habe ich 27 Kämpfe bestritten und 23 davon für mich entscheiden können.

Von Mirja Polreich