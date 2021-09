Kreis Peine

Kleine Plakate an Straßenlaternen und riesengroße an zentralen Stellen, Wahlwerbung in den sozialen Medien und im Fernsehen, zahlreiche Veranstaltungen und auch die Berichterstattung in der PAZ machen es unübersehbar: Die Menschen im Peiner Land haben demnächst die Wahl – und das gleich zwei Mal, denn gewählt wird am 12. September in Niedersachsen auf kommunaler Ebene und am 26. September deutschlandweit der Bundestag. Allein bei den Kommunalwahlen bekommen die Wahlberechtigten bis zu fünf verschiedene Zettel ausgehändigt, auf die sie ihre Kreuze machen sollen. Das kann zunächst ein wenig verwirrend sein, zumal einige der Wahlzettel wirklich beeindruckend groß sind. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Diese Menschen sind wahlberechtigt

Wahlberechtigt sind auf kommunaler Ebene alle Bürger, die am Tag der Wahl mindestens 16 Jahre alt sind, die deutsche oder die Staatsbürgerschaft eines EU-Staates besitzen und seit mindestens 90 Tagen in dem Wahlgebiet, in dem sie wählen wollen, ihren Wohnsitz haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Sie bekommen eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt, auf der das für sie zuständige Wahllokal angegeben ist. Achtung: Wegen der Corona-Pandemie wird zum Teil auf andere als die sonst gewohnten Lokale ausgewichen. „Dorthin können sie am Tag der Wahl von 8 bis 18 Uhr gehen, um ihre Stimmen abzugeben“, sagt Kreiswahlleiter Frank Scharenberg. Unbedingt mitzubringen sind die Wahlbenachrichtigung sowie der Personalausweis.

Landrat und Bürgermeister werden direkt gewählt

Über die künftige Landrätin oder den neuen Landrat entscheiden die Wählerinnen und Wähler direkt mit ihrer Stimme. Auf dem zweiten Zettel stehen die Namen der entsprechenden Kandidaten. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme, die er direkt hinter dem Namen mit einem Kreuz in das dafür vorgesehene Feld zum Ausdruck bringen kann. In der Stadt Peine und in allen Gemeinden außer Wendeburg werden neue Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen gewählt. Auch hier haben die Wählenden eine Stimme, die sie ihrem jeweiligen Favoriten oder ihrer Favoritin geben.

Weitere Wahlzettel dienen der Entscheidung über die Zusammensetzung des künftigen Kreistags, des jeweiligen Gemeinde- oder Stadtrats und des Ortsrats (ausgenommen die Kernstadt Peine, wo es keinen Ortsrat gibt). Hier hat jeder Wählende drei Stimmen, die er einer oder mehreren Parteien geben oder auf die einzelnen Kandidaten verteilen kann. Um Verwechslungen auszuschließen, haben die Wahlzettel unterschiedliche Farben. „Kreisweit einheitlich sind jedoch nur die für die Wahlen des Landrats (gelb) und des Kreistags (rosa). Für alle anderen hat jede Gemeinde für sich die Farbauswahl getroffen“, sagt Christina Gand, Wahlsachbearbeiterin beim Landkreis Peine. Die Stadt Peine zum Beispiel habe sich für die Farben Blau (Stadtrat), Orange (Bürgermeister) und Weiß (Ortsräte) entschieden.

Bei Unsicherheiten stehen die Wahlhelfer bereit

Die Wahlzettel werden im Wahllokal von den Wahlhelfern ausgegeben. Gewählt wird geheim in einer Wahlkabine, dort können die Zettel in Ruhe ausgefüllt und auch gefaltet werden. Unmittelbar nach dem Verlassen der Kabine werden sie dann vom Wähler persönlich in die jeweilige Urne gesteckt. „Diese sollten so gekennzeichnet sein, dass klar ist, welcher Zettel in welche Urne gehört. Sollte es dennoch Unsicherheit geben, kann man sich an die Wahlhelfer wenden. Sie unterstützen gern“, macht Scharenberg deutlich.

Achtung: Um Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu werden, braucht man die absolute Mehrheit der Wählerstimmen, also 50 Prozent. Sollte das im ersten Wahlgang keinem der Kandidaten gelingen, findet zwei Wochen später (26. September, Tag der Bundestagswahl) eine Stichwahl zwischen den beiden mit den meisten Stimmen statt. Dafür muss die Wahlbenachrichtigung noch einmal vorgelegt werden, sie sollte also aufgehoben werden.

Die Wahllokale sind in der Regel barrierefrei zu erreichen. Wer jedoch keine Möglichkeit hat, dorthin zu kommen, oder am Wahltag verhindert ist, kann er per Brief wählen: Entweder er fährt vorab zu den üblichen Öffnungszeiten in das Rathaus seiner Kommune und wählt gleich dort, oder aber er fordert Unterlagen für die Briefwahl an und schickt sie dann per Post zurück.

Von Kerstin Wosnitza