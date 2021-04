Welttag des Buches - Per Onleihe und in Überraschungstüten: So kommen die Bücher zu den Peinern

Am 23. April wird das Lesen gefeiert – und wir feiern mit. Zum Welttag des Buches haben wir in den Büchereien und bei der Buchhandlung Thalia gefragt, welcher Lesestoff zurzeit gefragt ist. Und wie versorgen sich die Peiner eigentlich in Corona-Zeiten mit Lektüre?