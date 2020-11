Das sagen die Peiner Fraktions-Chefs zum Cima-Gutachten

Peine

„Es ist wichtig, dass das Themenfeld Peine Marketing endlich angegangen wird – wie das Gutachten zeigt, eigentlich viel zu spät“, sagt Andreas Meier, CDU-Fraktionsvorsitzender im Peiner Stadtrat. „Es ist schlicht erschreckend, dass lediglich auf zwei Seiten die Stärken von Peine Marketing aufgezählt werden und auf den dann folgenden sieben Seiten die Schwächen und Versäumnisse der Stadtmarketing-Gesellschaft.“

Ein Punkt habe die CDU dabei aufgeschreckt. Die Experten erklären: Es fehle an einer Gesamtstrategie von Peine Marketing, der Standort Peine sei bisher unzureichend vermarktet worden. „Da werkelt also seit 2003 ein Tochterunternehmen der Stadt Peine mit fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so dahin – und nach 17 Jahren fällt plötzlich auf, dass es gar keine Gesamtstrategie für die Gesellschaft gibt. Dass es immer viel Klein-Klein gab, aber kein wirkliches Gesamtkonzept erkennbar war“, kritisiert Meier.

„Wir werden die nun folgenden Schritte wie immer auch konstruktiv begleiten“

„Wir werden die nun folgenden Schritte wie immer auch konstruktiv begleiten“, kündigt Meier an. Das Entsetzen der Kaufmannsgilde über die Veröffentlichung des Gutachtens auf den Internetseiten der Stadt könne die CDU gut nachempfinden. „Wie kann man als Stadtverwaltung ein so sensibles Thema ohne moderierende Begleitung den Bürgern einfach so vor die Füße kippen?“

„Die Aussagen der Gutachter zu Peiner Marketing sind deutlich, aber das sollte so sein“, sagt Dietmar Meyer, der als ehemaliger SPD-Fraktionsvorsitzender den Prozess begleitet hat. „Es sollte jemand von draußen drauf schauen, wir wollte das nicht im stillen Kämmerlein für uns machen.“

Auch in seiner Fraktion herrsche Einigkeit, dass eine Messe pro Jahr nicht für ein modernes Stadtmarketing ausreiche. Es gelte Peine als Wohnstadt mit einer hervorragenden Lage stärker zu profilieren. Es würden gerade viele Wohnungen entstehen, schildert Meyer. „Wir haben den Bahnschluss, den Autobahnanschluss und vergleichsweise günstige Mieten.“

Bei Veranstaltungen sei zu hinterfragen, ob wirklich eigenes Equipment vorgehalten werden muss. „Dies braucht Lagerkapazitäten, bindet Kapital und geht schließlich auch mal kaputt.“

„Wir sind alle in der Verantwortung – Politik, Kaufleute und die Peiner Bürger“

„An der Neuausrichtung müssen alle beteiligt werden, die die Peiner Innenstadt im Herzen haben“, findet Meyer. „Wir sind alle in der Verantwortung – Politik, Kaufleute und die Peiner Bürger.“ Jeder müsse sich aber auch selber hinterfragen, ob sein Verhalten immer förderlich gewesen sei.

Von Jan Tiemann