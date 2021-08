Das neue Programm ist da: KVHS Peine bietet ab September 600 Kurse an

Peine

Vom großen Themenbereich Gesundheit über Sprachen und Kultur bis hin zum Klimaschutz: Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Peine hat für das kommende Herbstsemester ein umfangreiches Angebot zusammengestellt. Beginn ist am 1. September, Anmeldungen sind ab dem 24. August möglich.

Insgesamt 600 Kurse stehen zur Auswahl, ein Teil davon ist in dem Programm-Journal zu finden, das in Kürze an die Haushalte im Landkreis verteilt werden soll. 60 000 Exemplare hat die KVHS drucken lassen. Die Hefte sollen in erster Linie neugierig machen und die Leser auf die Homepage der Volkshochschule locken, wo sämtliche Angebote ab dem 13. August aufgelistet sind. Für den Herbst gilt: Präsenz ist nach jetzigem Stand wieder möglich, im Trend bleiben Online- und Outdoor-Veranstaltungen. In Rechnung gestellt werden die Kursentgelte erst im Nachgang. Außerdem gibt es ein detailliertes Hygieneschutz-Konzept.

Klimaschutz als bereichsübergreifendes Thema

Der Klimaschutz ist eines der zahlreichen Themen im kommenden Semester. Als Kooperationspartner steht der KVHS die Klimaschutzagentur zur Seite. „Zum Beispiel gibt es Angebote zur naturnahen Umgestaltung des Gartens und die Exkursion ‚Wunderbar unverpackt’, bei der es um einen Einkauf ohne Verpackungsmüll geht“, erklärt KVHS-Leiterin Stefanie Laurion. Allerdings gehe nachhaltiges Leben über das Umweltthema hinaus: auch in den arbeitsmarktpolitischen Projekten spiegele sich der Bereich wider. Die Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter durchgeführt und sollen den Teilnehmern unter anderem helfen, auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

„Im Bereich Gesundheit und Ernährung ist auch eine Menge geplant“, sagt Programmbereichsleiterin Eva Kazmierczak. Allein 100 Kurse gibt es in diesem Themenfeld, zu dem auch Vorträge von Fachleuten gehören. Kochkurse sind ebenfalls vorgesehen, „aber da müssen wir schauen, was in Sachen Präsenz möglich ist“, so Kazmierczak.

Sprachkurse: Deutsch, Französisch, Türkisch, Norwegisch und mehr

Deutsch- und Integrationskurse sind erneut mit im Programm. Hierfür stünden große Schulungsräume am Herner Platz in Peine zur Verfügung, erklärt Sprachförder-Koordinatorin Sarah Korn. „Auch einen Einbürgerungstest kann man bei der KVHS machen.“ Für Schüler mit Förderbedarf beim Erlernen der deutschen Sprache gibt es das Kooperationsprojekt „Sprachfüchse“. Und wer Deutsch spricht, hat vielleicht Interesse daran, eine Fremdsprache zu erlernen: Die Französisch-, Türkisch- und Norwegisch-Kurse etwa sind einsteigerfreundlich konzipiert und erfordern keine Vorkenntnisse.

Mit neuem Programm-Journal: (v.l.) Stefanie Laurion, Sarah Korn und Eva Kazmierczak. Quelle: Dennis Nobbe

Der Bereich Kultur ist ebenfalls mit vielen Angeboten vertreten. So können die Teilnehmer zum Beispiel in Lehrte die Schmiedekunst lernen, es gibt ein Tagesseminar zum Thema Upcycling – „und Klassiker wie Töpfern sind auch dabei“, sagt Laurion. Darüber hinaus sind noch etliche weitere Bereiche vertreten: Pflege und Betreuung, Pädagogik und Familie sowie Beruf und Digitales seien als Beispiele genannt.

Wechsel in den Online-Modus im Fall der vierten Corona-Welle

„Die KVHS ist digital auf Kurs“, betont die Leiterin. Entsprechend gibt es viele Online-Vorträge, teils mit Gästen, teils als eigenes Format. Sollte die vierte Corona-Welle kommen, sei zumindest bei vielen Kursen ein Wechsel in den reinen Online-Modus möglich. Peine sei zudem mit anderen Volkshochschulen der Region vernetzt, wodurch es kreisübergreifende Angebote gibt. „Zum Beispiel kann jemand aus Goslar bei uns online einen Yoga-Kurs mitmachen“, erklärt Laurion. Apropos Yoga-Kurs: Diesen gibt es im Hybrid-Format. Das bedeutet, dass der Kurs mit Präsenz oder im Internet möglich ist. „Ich denke, das ist das Modell der Zukunft“, meint Laurion. Darum sollen auch weitere Angebote auf dieses Format umgestellt werden.

Von Dennis Nobbe