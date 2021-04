Das Ziel lautet: Ein Verkehrstarif für Braunschweig und Hannover

Kreis Peine

Es sieht gut aus: In Kürze könnte es endlich für die Peiner einen einheitlichen Verkehrstarif für Bahnfahrten nach Braunschweig und Hannover geben. Die Gespräche laufen, und ein Ergebnis wird für Juni angekündigt.

Der Lengeder Michael Kramer, verkehrspolitischer Sprecher der CDU beim Großraum Braunschweig, sagt: „Wir haben beim Verkehrsausschuss des Regionalverbandes Braunschweig RGB erfahren, dass es Fortschritte bei den Verhandlungen zu einem gemeinsamen Bahntarif gibt.“ Die Info habe gelautet: Beim „Dauerbrenner“ günstige Fahrpreise zur Region Hannover sei „man auf einem guten Weg“, und man arbeite intensiv an einem Übergangstarif zwischen dem RGB und Großraum-Verkehr Hannover (GVH). Der RGB wolle dazu schon im Juni Neuigkeiten bekannt geben. „Damit würde nach vielen Jahren der Kritik am Fahrschein-Nebeneinander in der Region Hannover-Braunschweig für zahlreiche Fahrgäste die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV erleichtert“, betont Kramer.

Kentner: Kostenloser ÖPNV

Auch Elke Kentner, die für die Peiner Grünen der RGB-Verbandsversammlung angehört, hofft auf schnelle Ergebnisse, ist aber wegen des jahrzehntelangen Stillstandes eher skeptisch. Sie erklärt: „Natürlich ist es wünschenswert, dass es ein gemeinsames Tarifgebiet für Braunschweig und Hannover gibt – gerade im Grenzgebiet Peine. Das würde vieles einfacher und gerechter machen.“ Unterschiedliche Preistaffelungen für Fahrkarten verstehe niemand. Und in diesem Zuge müsse man auch wieder über das Thema „kostenloser ÖPNV“ sprechen, „denn nur so bekommt man viele Leute von der Straße“. Natürlich koste das viel Geld, sei aber ökologisch gesehen sinnvoll. „Das muss jedoch von einer politischen Mehrheit gewollt sein, sonst bringt das nichts“, so Kentner.

Gisela Noske, Sprecherin des RGB, bestätigt Gespräche mit der GVH und der Niedersachsentarif GmbH (Nitag) und sagt: „Diese befinden sich auf gutem Wege, aber zu den Inhalten der Verhandlungen können wir heute noch nichts sagen.“

Förderung für Bürgerbusverein Wendeburg

Und der RGB-Verkehrsausschuss hat laut Michael Kramer (CDU) in der Sitzung eine allgemeine Förderung von Bürgerbusinitiativen bis zu jährlich 15 000 Euro beschlossen. „Ich freue mich, dass unsere Bemühungen zur Unterstützung des Bürgerbusvereins Wendeburg erfolgreich waren“, teilt er mit. „Dies ist für den laufenden Betrieb gedacht und könnte für Werbung und Fahrplaninformationen eingesetzt werden“, führt der Verkehrsexperte an. Hiermit sollten gerade Privatinitiativen im dünn besiedelten ländlichen Raum unterstützt werden, um die Mobilität der oft älteren Bürger zu verbessern.

Außerdem seien von der Verwaltung vorsorglich Anträge für Mittel nach dem Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz (GVFG) beantragt worden, um damit Planungen für die Reaktivierung des „Spargelexpresses“ von Braunschweig nach Wendeburg zu ermöglichen. „Auch dies ist eine gute Nachricht für die Bürgerinitiative in Wendeburg, denn damit wird deutlich, dass deren Anliegen nicht vergessen ist.“ Kramer hatte hier erneut nachgefragt, weil jetzt die Planungen für die Bahnverlängerung von Lebenstedt nach Fredenberg wieder aufgenommen werden sollen. „Was für Salzgitter gilt, muss auch im Peiner Norden gelten“, betont er.

Und für den Peiner Nordkreis gebe es eine weitere Verbesserung, denn ab dem Fahrplanwechsel im Dezember werde es in 2022 eine weitere Zugverbindung von Hannover (Abfahrt 6.05 Uhr) über Dollbergen (6.25 Uhr), Dedenhausen (6.28 Uhr) nach Wolfsburg (Ankunft 6.57 Uhr) geben. Dies dürfte vor allem viele Mitarbeiter des VW-Werkes interessant sein.

Von Thomas Kröger