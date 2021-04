Das Peiner Lindenquartier: Projekt der Hoffnung

Peine

Noch sieht die Hertie-Brache aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Überall liegen Betonbrocken herum, Eisenstangen ragen aus dem Schutt, und zerbrochene Holzbretter bedecken den grau-braunen Boden. Kaum zu glauben: Was jetzt wie ein Ausschnitt aus einem Endzeit-Film wirkt, ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft Peines. Dort, wo jetzt riesige Bagger die Mauern des alten Kaufhauses wegreißen, soll der geschäftliche Mittelpunkt der Fuhsestadt entstehen. Und wir Peiner sollten froh sein, dass es dieses Projekt der Hoffnung in der trostlosen Corona-Zeit gibt. Nicht viele Städte haben eine so gute Perspektive für die Zukunft, denn hier kann etwas Großes entstehen. Aktuell wird vor allem über die möglichen Geschäftsschließungen nach dem Lockdown und die Zukunft der Innenstadt diskutiert – vollkommen zurecht.

Doch klar ist: Neben einem attraktiven kulturellen Angebot und guter Gastronomie wird auch das Lindenquartier mit einem modernen Supermarkt, weiteren Läden sowie einem großzügigen Parkplatz der Besuchermagnet in der City werden. Davon profitieren dann allle Geschäftsleute in der Fußgängerzone. Deswegen sollten wir Peiner optimistisch in die Zukunft schauen und dem Corona-Blues den Kampf ansagen!

Von Thomas Kröger