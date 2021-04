Statt in die Kochtöpfe schauen sie am Berufsschultag nur noch in die Lehrbücher: Seit Monaten fällt auch für die Peiner Koch-Azubis Marcel Degen und Maik Helms der praktische Unterricht in der Schule aus – daher ist es für sie doppelt wichtig, dass sie in ihrem Ausbildungsbetrieb weiter kochen können.