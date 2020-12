Kreis Peine

Ja, doch, auch im Corona-Jahr 2020 gab es sie, die schönen Momente des Lebens. Nach einem Jahr mit vielen schlechten Nachrichten gibt es auf der Zielgeraden jetzt noch eine große Portion Erfreuliches. Bekannte Peiner verraten ihre schönsten Momente im Jahr 2020 und zeigen: War doch nicht alles schlecht!

Kreissportbund-Chef Wilhelm Laaf. Quelle: Matthias Preß

Wilhelm Laaf, der Vorsitzende des Kreissportbunds (KSB), etwa, war erfreut, zu sehen, wie Vereine und Organisatoren sich auch in der Corona-Krise um ältere Menschen gekümmert haben. „Es wurden zum Beispiel Einkaufsdienste organisiert oder auf anderen Wegen Kontakt mit den Älteren gehalten. Das hat mir gezeigt, dass Vereine Stützen dieser Gesellschaft sind.“ Glücklich war der Kreissportbund-Chef zudem darüber, dass er seinen 70. Geburtstag Ende Januar, und damit noch vor der großen Corona-Krise, in einer Gaststätte feiern konnte. „So konnte ich wenigstens auch noch meine Spendenaktion für die Bürgerstiftung vernünftig umsetzen“, stellte Laaf erfreut fest.

Tolle Resonanz aufs digitale Freischießen

Freischießen-Bürgerschaffer Thomas Weitling konnte sich gar nicht entscheiden, so viele besonders schöne Erlebnissen fielen ihm ein: Der Besuch des Autokinos auf dem Schützenplatz etwa war eine „super Sache“, er hatte endlich Zeit zum Renovieren seines Freischießen-Kellers, freute sich über die verkürzte Ausbildung samt Festanstellung für seinen Sohn Victor-Lennart und über den 90. Geburtstag seines Schwiegervaters. „Den konnten wir am 2.2.2020 tatsächlich noch im Schützenhaus feiern.“ Bei der Beförderung zum Oberstleutnant in Hannover durfte ihm seine Frau die Schulterklappen aufstellen. Weitling engagiert sich nämlich noch als Reservist für die Arbeit im Kreisverbindungskommando. Mit seiner Frau staunte er auch über den tollen Zusammenhalt der Schausteller bei einer Demo in Berlin.

Doch besonders beeindruckt war Weitling darüber, was passierte, als das Peiner Freischießen wegen der Corona-Krise ausfallen musste und sich im Internet die Gruppe „Digitales Freischießen“ gründete: „Innerhalb von nur vier Wochen hatten wir 1181 Mitglieder, und es gab 4424 Beiträge zum Beispiel mit alten Bildern, die viele noch nicht kannten“, schwärmte der Bürgerschaffer.

Bürgerschaffer Thomas Weitling und seine Frau Andrea genossen das Autokino auf dem Schützenplatz als kleinen Ersatz für das ausgefallene Freischießen. Quelle: Jan Tiemann

Die Schauspielerin wird zur Musikerin und Autorin

Schauspielerin Sarah Elena Timpe („Traumschiff“, „Rote Rosen“) stellte erfreut fest, dass sie durch die Zeit in der Corona-Krise Talente an sich entdeckte, „die ich im normalen Hamsterrad nicht entdeckt hätte“. Zudem habe die gebürtige Sierßerin zuvor schon gelernt, dem Leben zu vertrauen. „In einer Zeit wie dieser, in der die Kulturbranche so gut wie komplett dicht machte, hätte mir das früher eventuell kurz den Boden unter den Füßen weggerissen – aber durch mein Vertrauen sagte ich mir: Sarah, warte ab. Alles wird gut. Und siehe da: Durch Absagen konnte ich in aller Ruhe mein Musik-Album fertig schreiben. Und es kam ein Buchvertrag für ein Kinderbuch. Jede einzelne neue Illustration von unseren Fantasiefiguren ließ mein Herz hüpfen. Danke 2020. Danke Leben“, betonte sie.

Schauspielerin Sarah Elena Koch nahm ein Musik-Album auf und schreibt mit ihrem Mann Samuel Koch an einem Kinderbuch. Quelle: Tobias Hase/dpa

Der Olympia-Sieger gibt die Bachelor-Arbeit ab

Der in Adenstedt aufgewachsene Bob-Olympia-Sieger Thorsten Margis hat mit seinen Sprinterqualitäten als Anschieber zwar dazu beigetragen, dass er zusammen mit Pilot Francesco Friedrich im Februar zum Weltmeister-Titel im Zweierbob raste. Sportlich war das im Corona-Jahr nicht zu toppen, privat freute sich der 31-Jährige über eine andere Sache aber fast noch mehr: „Die Abgabe meiner Bachelor-Arbeit.“ Denn der Spagat zwischen Top-Sport und Maschinenbau-Studium „zehrt schon“, stellt Margis fest.

Zwischen den Weltcup-Auftritten im lettischen Sigulda im November und in Innsbruck im Dezember hatte er die Bachelor-Arbeit fertig. Thema: „Kohlefaser-Tapes.“ Das passte, die werden nämlich nicht nur im Flugzeug- oder Automobil-Bau eingesetzt, „sondern auch in unseren Bob-Schlitten“ merkte der Olympia-Sieger an.

Weltmeister und Bahnrekord: Bob-Anschieber Thorsten Margis (rechts) jubelt mit Pilot Francesco Friedrich im Februar über den WM-Titel im Zweierbob in Altenberg. Quelle: dpa

Von Christian Meyer