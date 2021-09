Dank Spende: Bücher für Peiner Schulen

Peine

Eine Spende in Höhe von 700 Euro zur zweckgebundenen Verwendung für Peiner Schulen ist bei der CDU Peine eingegangen. Der Spender ist bekannt, möchte aber nicht öffentlich genannt werden. Das Geld soll dafür verwendet werden, für jede der sechs weiterführenden Schulen im Stadtgebiet sowie für die Berufsbildenden Schulen jeweils zwei Exemplare der beiden Bücher von Jürgen Gückel anzuschaffen. Diese sollen den Schülern dann zu Ausleihe zur Verfügung stehen.

In den Büchern geht es um Vergangenheitsbewältigung

In „Klassenfoto mit Massenmörder“ und „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten“ geht es um den Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus am Beispiel der Lebensgeschichten zweier Peiner, die an Gräueltaten beteiligt waren. „Ich freue mich natürlich sehr über diese Entscheidung und stehe gern für Lesungen an den Schulen zur Verfügung“, sagt Gückel.

Die Verteilung der Bücher übernimmt in der kommenden Woche der stellvertretende geschäftsführende Leiter der Peiner Schulen, Jan-Philipp Schönaich, der als Bürgermeisterkandidat der CDU für die Stadt Peine an der Verwendungsentscheidung beteiligt war.

Von Kerstin Wosnitza