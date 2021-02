Peine

Für ihre Kunden ist Alia Amri ein „DSDS“-Sternchen aus nächster Nähe: Denn die 18-Jährige ist Kandidatin bei „Deutschland sucht den Superstar“ und gleichzeitig jobbt sie im Aldi-Markt in der Südstadt. Dann wird sie beim Einräumen der Regale von Kunden angesprochen – oder beim Kassieren. „In letzter Zeit gebe ich oft auf den Kassenbons Autogramme“, sagt Alia Amri und lächelt. Sie freut sich von Peinern angesprochen zu werden, viele drückten ihr die Daumen für die Casting-Show. In der Öffentlichkeit zu stehen ist für Alia Amri ungewohnt, sei aber gleichzeitig eine gute Erfahrung. „Privat bin ich eigentlich ein eher schüchternen Typ“, sagt sie.

Alia Amri ist begeisterte Fußball-Spielerin

Aufgewachsen ist Alia Amri mit zwei Schwestern (16 und 28 Jahre). „Ich bin ein Familienmensch“, berichtet die Telgterin, die in ihrer Freizeit bis vor kurzem Fußball spielte. Zuletzt beim TSV Bildung. Schon als Vierjährige begann sie mit dem Kicken, wechselte im Alter von sieben Jahren zum TSV Münstedt. Ihre Leidenschaft fürs Fußball spielen wurde ihr quasi in die Wiege gelegt: „Meine Familie ist Fußballbegeistert. Trainiert hat mich zunächst mein Onkel“, erinnert sie sich. Aufgehört hat sie mit dem Fußball spielen, als sie zu arbeiten begann. „Ich hatte leider zu wenig Zeit“, sagt sie.

Alia Amri zeigt ihre Lieblings-Orte in Peine: eine Bildergalerie

Hier ging die DSDS-Kandidatin zur Schule

Vor zwei Jahren beendete Alia Amri die Schule. Zuletzt ging sie auf die Berufsbildenden Schulen (BBS). Davor besuchte sie die Integrierte Gesamtschule und erwarb dort den Realschulabschluss. Im September des vergangenen Jahres wollte sie mit einer Ausbildung als Medizinische Fachangestellte beginnen, doch dann kam DSDS dazwischen. „Ich wollte mich erstmal auf die Musik konzentrieren und habe die Ausbildung verschoben“, berichtet die 18-Jährige.

Alia Amri singt für die PAZ-Leser:

Der Start bei „Deutschland sucht den Superstar“

Dann startete sie bei der Casting-Show. Auf die Gesangskarriere alleine, möchte sie aber nicht setzten: „Im September beginne ich auf jeden Fall mit einer Ausbildung als Hebamme“, sagt sie. Für diesen Beruf habe sie sich entschieden, weil sie Kontakt zu anderen Menschen haben möchte. „Ich hoffe, dass ich vielen Frauen die Angst vor der Geburt nehmen und sie begleiten kann“, berichtet die 18-Jährige.

Singen hilft ihr in schwierigen Zeiten

Seit 18 Jahren wohnt Alia Amri in Peine. Ihr Lieblingsort in der Fuhestadt ist der Eixer See. „Ich bin dort oft alleine spazieren gegangen“, berichtet Alia Amri. Denn viele Freunde habe sie nie gehabt. „Es fällt mir am Anfang schwer, anderen zu vertrauen und ich bin als Jugendliche oft enttäuscht und ausgenutzt worden“, berichtet die 18-Jährige. Damals wie auch heute hilft ihr dann die Musik: „Wenn es mir nicht gut geht, singe ich“, sagt die DSDS-Kandidatin. „Meistens alleine im Auto meiner Mutter“.

Der nächste Auftritt von Alia Amri bei „DSDS“ ist am Samstag, 20. Februar, um 20.15 Uhr auf RTL.

Von Nina Schacht