DRK Peine bittet um Spenden für humanitäre Hilfe für die Ukraine

Peine

Die Not der Ukrainerinnen und Ukrainer sowohl im Land als auch auf der Flucht wächst. Und mit ihr steigt der Bedarf an humanitärer Hilfe. „Wir wissen, dass die Betroffenheit in der deutschen Bevölkerung angesichts der entsetzlichen Ereignisse in der Ukraine groß ist und der Wunsch, den betroffenen Menschen Unterstützung zu bieten, ebenso“, sagt Ralf Niederreiter Geschäftsführer vom DRK-Kreisverband Peine.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sammelt für die humanitäre Hilfe vor Ort Geldspenden. Diese seien gegenüber Sachspenden wesentlich effektiver: Ihr großer Vorteil sei, dass sie sehr flexibel eingesetzt werden können. Damit lasse sich die Hilfe gezielter an die jeweiligen Bedarfslagen vor Ort anpassen. „Dies ist absolut erforderlich in Situationen, die sich beständig ändern und höchst unvorhersehbar sind, wie aktuell in der Ukraine und ihren Nachbarländern“, erklärt Niederreiter.

Geldspenden als wirkungsvollste Art der Hilfe

„Es ist überwältigend, zu sehen, wie schnell und engagiert die Zivilgesellschaft in Deutschland auf allen Ebenen zu helfen bereit ist. Dies trifft auf unzählige Privatpersonen, kleine und große Initiativen, Unternehmen und natürlich auch auf all unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler zu. Auch wenn es für viele weniger persönlich und ungreifbarer erscheinen mag, sind Geldspenden tatsächlich in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe im Ausland zu unterstützen“, so der Peiner DRK-Chef.

Die DRK-Bankverbindung für Geldspenden:

IBAN: DE63370205000005023307,

BIC: BFSWDE33XXX,

Stichwort: „Nothilfe Ukraine“.

Von der Redaktion