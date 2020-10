DRK-Kreisbereitschaftsleiter aus Peine: „Bevorratung kann sinnvoll sein“

Peine

Angesichts der Trinkwasserverunreinigung in Peine und Telgte haben sich bereits viele Bürger mit einem Wasservorrat eingedeckt, auch wenn das Leitungswasser abgekocht getrunken werden kann. Warum eine generelle Bevorratung mit Trinkwasser sinnvoll ist und wie der Landkreis Peine für den Notfall vorgesorgt hat, lesen Sie hier.

„Für den Notfall gibt es Trinkwasserbrunnen“, sagt Oliver Kretschmer, Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), zuständig auch für den Katastrophenschutz.

14 Trinkwassernotbrunnen im Kreis

14 Trinkwassernotbrunnen gibt es laut Kreissprecher Fabian Laaß im Kreisgebiet. Sie wurden in den 80er-Jahren vom Bund für Krisenfälle errichtet. Die Unterhaltung dieser Brunnen teilen sich je zur Hälfte der Wasserverband Peine und die Stadtwerke Peine – eine entsprechende Vereinbarung wurde in den 80er-Jahren zwischen dem Landkreis und den Organisationen getroffen. „Die Funktionalität wird jährlich geprüft und notwendige Instandhaltungskosten und Kosten für Beschaffungen werden vom Bund getragen“, so Laaß. „Sollte es zu einem Krisenfall kommen, werden die Notbrunnen vom Wasserverband und den Stadtwerken in Betrieb genommen und die Verteilung des Wassers sichergestellt.“

Eigenen Vorrat vorhalten

Zudem hielten die Hilfsorganisationen überregional Trinkwasseraufbereitungsanlagen vor, ergänzt Kreisbereitschaftsleiter Kretschmer. „Ansonsten gilt ganz klar die Empfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für die Bevölkerung, für Notsituationen wie diese einen eigenen Vorrat vorzuhalten“, erklärt er.

Demnach sollte man pro Person etwa 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig haben. Geeignete Getränke sind Mineralwasser, Fruchtsäfte und länger lagerfähige Getränke.

Wie angebracht eine Bevorratung sein kann, hat nun die Trinkwasserverunreinigung in Peine gezeigt, aber auch die Corona-Pandemie. „Leider wird dies immer wieder von der Bevölkerung belustigt abgetan“, sagt Kretschmer. Situationen wie diese zeigen aber, dass es durchaus sinnvoll sein kann, seinen eigenen kleinen Vorrat daheim zu haben.“

Von Mirja Polreich