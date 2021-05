Das Wasser im Eixer See ist noch kalt, die Wachstation noch nicht besetzt: Zum offiziellen Start der Badesaison in Niedersachsen appellieren die Ehrenamtlichen der DLRG Peine daher zu besonderer Vorsicht beim Schwimmen. Wachdienste wird es erst ab Sommer wieder geben.

