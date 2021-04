DGB Peine: Virtuelle Demonstration statt Maikundgebung 

Peine

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zieht die Corona-Notbremse: Die am 1. Mai geplante Kundgebung fällt aus. „Peine ist eine Hochinzidenz-Kommune. Solidarität heißt in diesem Jahr: Kontakte reduzieren“ teilt Peines DGB-Chef Frank Raabe-Lindemann mit. Online soll es am Samstag, 1. Mai, ab 14 Uhr einen Livestream unter dgb.de/erstemai aus der Bundeszentrale des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit geben.

DGB-Motto: Solidarität ist Zukunft

Doch trotz der Absage habe die Gewerkschaft in der Krise eine Botschaft: Niemand könne die Pandemie allein bewältigen. Insbesondere in Zeiten der Krise sei Solidarität wichtiger denn je. Denn durch gemeinsames Handeln könnten Wege für eine gute Zukunft gefunden werden. Darum stehe die Solidarität auch im zweiten Jahr unter Corona-Bedingungen am 1. Mai im Mittelpunkt. „Unter dem Motto ,Solidarität ist Zukunft’ rufen die Gewerkschaften zum Tag der Arbeit auf“, so Raabe-Lindemann. Solidarität sei das Mittel gegen Hetze und Spaltung, sie verhindere die Ausgrenzung von Menschen und nehme ihnen die Angst, zurückgelassen zu werden. Sie helfe gegen die extreme Rechte und Verschwörungstheorien. Solidarität sei das Fundament der Demokratie.

Arbeitnehmer leiden in der Corona-Krise

In der Corona-Krise hätte die DGB schnelles und entschlossenes Handels gezeigt. „Gesundheit schützen, Beschäftigung sichern, wirtschaftlichen Absturz verhindern – darum ging und geht es seit dem Ausbruch der Pandemie“, betont der Vorsitzende. Gewerkschaften hätten gemeinsam mit den Betriebs- und Personalräten für die nötigen politischen Antworten gesorgt. „Viele Beschäftige leiden schwer und immer schwerer unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise. Und doch – das Schlimmste konnten wir verhindern“, sagt Raabe-Lindemann.

Virtuelle Demonstration

Der DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt startet auf seinen Online-Kanälen einen Countdown zum 1. Mai. Die Menschen zeigen auf Fotos, wie sie sich auf zum 1. Mai machen. Daraus werde eine virtuelle Demonstration erstellt, die der DGB am 1. Mai auf seinen Social-Media-Kanälen und seinen Websites postet.

Von der Redaktion