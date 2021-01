Coronavirus: In Peine beginnen die Impfungen

Kreis Peine

Möglichst schnell möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus zu impfen – und dadurch vor einer Ansteckung zu schützen: das ist ein zentrales Ziel bei der Bekämpfung der Pandemie. Am zweiten Weihnachtstag wurden in Deutschland die ersten Personen geimpft, am Dienstag geht es auch im Kreis Peine los.

Im Impfzentrum an der Woltorfer Straße in Peine sind an diesem Montag 1000 Dosen Impfstoff eingetroffen, teilt der Landkreis Peine mit. Am Dienstag werden zwei mobile Teams mit Impfungen in zwei Altenpflegeheimen in Edemissen und Hohenhameln mit den Impfungen beginnen.

Der Impfplan für diese Woche steht

„Wir sind froh, dass nun auch der Landkreis Peine mit dem Impfen beginnen kann. Der Impfplan für diese Woche steht. Geplant sind in dieser Zeit Impfungen in acht Einrichtungen. Die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal werden zunächst mit der ersten Gabe geimpft. 21 Tage später erfolgt die zweite Impfgabe“, erläutert Erster Kreisrat Henning Heiß, Leiter des Krisenstabes. Weitere Altenpflegeheime im Landkreis Peine folgen. Wann im Impfzentrum direkt erste Personen geimpft werden können, hängt von der Lieferung des weiteren Impfstoffes ab.

In Niedersachsen wurde als erstes in den Landkreisen Osnabrück, Cloppenburg und der Grafschaft Bentheim geimpft, es folgten mobile Teams in der Stadt und der Region Hannover, im Landkreis Nienburg und in der Stadt Osnabrück.

Das Land hatte die Kreise und kreisfreien Städte vor Weihnachten aufgerufen, ein Signal zu geben, wenn alle Vorbereitungen für einen erfolgreichen Impfstart abgeschlossen sind. Erst dann werden die jeweils benötigten Bestellungen in Margen à 1000 Impfdosen ausgeliefert, so wie es jetzt in Peine der Fall ist. „So wird verhindert, dass die Kühlkette unterbrochen und Impfstoff unbrauchbar wird“, sagt der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung und Sozialstaatssekretär Heiger Scholz.

Von Kerstin Wosnitza