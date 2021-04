Peine

Die Stadt Peine hat es mit ihrer Bewerbung als Corona-Modellkommune nicht geschafft, unter die ersten 14 von insgesamt 25 Kommunen in Niedersachsen zu kommen, die mit Modellprojekten zur vorsichtigen Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie beginnen können. Vertreter aus Wirtschaft und Politik äußern sich enttäuscht, wollen aber noch nicht aufgeben.

„Das Konzept ist gut ausgearbeitet“

„Natürlich bin ich erst mal enttäuscht“, sagt Ole Siegel, stellvertretender Gildemeister der Peiner Kaufmannsgilde. Alle Beteiligten hätten sich in das Konzept eingebracht und alle Voraussetzungen geschaffen, die getroffen werden mussten. „Das Konzept ist gut ausgearbeitet, wir hatten große Hoffnung, dabei zu sein, und wollten zeigen, dass wir es besser können, dass es bei uns funktioniert“, betonte Siegel. „Die hohe Inzidenz liegt nicht am Einzelhandel, denn wir haben geschlossen.“ Dennoch sieht er keinen Grund aufzugeben: „Wir stehen in den Startlöchern, falls wir den Zuschlag bekommen sollten. Und wenn nicht, dann müssen die anderen Bewerber eine überzeugende Vorarbeit für alle Kommunen leisten.“

Dies sieht auch Torsten Kowohl so. Der Peiner Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ist enttäuscht, hat aber wegen der hohen Inzidenz auch Verständnis für die Entscheidung des Landes. „Jetzt sollten wir alles daran setzen, unsere zweite Chance zu nutzen. Wenn wir es nicht schaffen, beglückwünsche ich die Kollegen in den anderen Kommunen“, sagt Kowohl. Er erwarte dann aber auch, dass diese überzeugende Ergebnisse und klar Signale liefern, die dann allen zugutekommen. Der Verzicht auf die Innengastronomie sei für die Peiner Wirte allein wegen Witterung schon hart.

Nicht nachvollziehbar und bedauerlich

„Es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, dass von den 14 ausgesuchten Kommunen lediglich vier wissenschaftlich begleitet werden. Nur die wissenschaftliche Begleitung garantiert Rückschlüsse auf das Inzidenzverhalten und mögliche Öffnungsszenarien, von denen andere Kommunen profitieren können - der Antrag von Landkreis und Stadt Peine beinhaltet eine wissenschaftliche Begleitung“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett. In der nächsten Auswahlrunde von weiteren elf Modellprojekten müssten auch Hochinzidenzkommunen wie die Stadt Peine aufgenommen werden, die durch besondere Maßnahmen wie Besucherlenkung, Testregime sowie wissenschaftliche Begleitung weitere wichtige Erkenntnisse zum Projektziel einer begrenzten Öffnung beitragen würden.

„Es ist schon bedauerlich, dass das gemeinsam erarbeitete Konzept vieler Beteiligter nicht berücksichtigt worden ist“, erklärt auch der SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle. Die vor allem nach wie vor hohe Inzidenzlage habe dazu geführt, dass von den 65 eingereichten Bewerbungen zunächst nur 14 Kommunen zum Zuge kommen werden. „Ich hoffe, dass Peine im zweiten Schritt erfolgreich sein wird. Bis dahin sollte sich allerdings die Inzidenz auf einen Wert von unter 100 entwickelt haben.“

Von Jan Tiemann