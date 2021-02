Peine

Hier können Jungen und Mädchen zu Mini-Forschern, Künstlern und Köchen werden: Die Stadtjugendpflege Peine hat acht Kreativangebote geplant, um Peiner Kindern und Jugendlichen in den Osterferien etwas Abwechslung vom tristen Corona-Alltag zu bieten. Das soll auch die Kinderfreizeit schaffen, die für vier Tage in den Harz führt. „Darüber hinaus sind Sonderöffnungszeiten der städtischen Jugendfreizeittreffs vorgesehen, damit Kinder und Jugendliche sich dort treffen und spielen können“, merkt Stadtjugendpfleger Knut Hilbig an.

Kneten, stempeln, basteln, forschen – Acht Angebote gibt es

Zum Auftakt der Osterferien am Montag, 29. März, öffnet ein Ferien-Spaßlabor seine Türen in der Jugendfreizeiteinrichtung „Nummer 10“. Kinder ab acht Jahren können mit Experimenten von 10 bis 13 Uhr spielerisch etwas Lernen. Auch die weiteren Kreativangebote steigen in der „Nummer 10“ in der Pfingststraße. Interessierte Jungen und Mädchen können zum Beispiel Oster-Deko basteln, mit Fingerstempeln ein Memory-Spiel herstellen, Schmuckstücke kneten, Osterleckereien kochen oder das Einmaleins des Nähens lernen. Eine komplette Übersicht des Ferienprogramms gibt es im Internet unter www.peine01.de, dort werden auch weitere Fragen zur Anmeldung erläutert. Die ist vom 1. bis zum 17. März ausschließlich online möglich.

Masken sind Pflicht für die Teilnahme

Stadt-Sprecherin Petra Neumann weist darauf hin, dass „alle Angebote selbstverständlich den vorgegebenen Hygienerichtlinien im Rahmen der geltenden Verordnung des Landes Niedersachsen unterliegen“. Das gelte auch für die geplante Harz-Kinderfreizeit für Sieben- bis Zehnjährige vom 29. März bis 1. April, für die es noch einige freie Plätze gibt. In der Jugendfreizeiteinrichtung „Nummer 10“ müssen bei allen Angeboten zum Beispiel auch die sicheren FFP-2 oder OP-Masken getragen werden.

In ihrem Info-Flyer zum Ferienprogramm weist die Stadtjugendpflege aber auch darauf hin, sich aufgrund der besonderen Umständen Änderungen im Programm vorzubehalten. „Das gilt insbesondere in Bezug auf die Corona-Pandemie und dadurch mögliche Einschränkungen oder Verbote.“

Nachfragen sind per E-Mail an stadtjugendpflege@stadt-peine.de oder telefonisch unter 05171/49 535 bei der Stadtjugendpflege möglich.

Von Christian Meyer