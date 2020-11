Pandemie - Coronafall in der Grundschule in der Südstadt in Peine

Die Schule wechselt ins Szenario B. Unterdessen sinkt die Inzidenz im Kreis Peine weiter auf 135,8, aber das ist immer noch der siebthöchste Wert in Niedersachsen. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle liegt aktuell bei 1004.