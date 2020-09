Coronafall an den Berufsbildenden Schulen Peine

Kreis Peine

​Jetzt hat Corona auch eine Schule im Kreis Peine erreicht. An den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises Peine in Vöhrum hat es einen bestätigten Fall gegeben „Eine Klasse befindet sich für eine Woche in Quarantäne“, berichtete Kreissprecher Fabian Laaß am Donnerstag. Die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Peine ist um neun auf 24 Erkrankte gestiegen. Neben dem Fall in den BBS sind auch die beiden weiteren Fälle in der Awo-Kindertagesstätte „Farbenzauber“ in Mehrum darunter.

88 Abstriche entnommen

Auf Corona positiv getestet wurden bislang 219 Personen und insgesamt 183 gelten als genesen. Zwölf Todesfälle gab es seit dem Ausbruch der Pandemie zu beklagen. Im Corona-Testzentrum im ehemaligen Werksgasthaus an der Gerhard-Lucas-Meyer-Straße wurden 88 Abstriche entnommen.

Insgesamt 118 Menschen befanden sich am Donnerstag in häuslicher Quarantäne. Daraus wieder entlassen wurden bislang 1585 Personen. Von dieser Sicherheitsmaßnahme waren somit insgesamt 1703 Personen betroffen.

Zwei Verdachtsfälle im Klinikum

Aktuell befinden sich zwei Personen mit Verdacht auf eine Coronainfektion im Peiner Klinikum. Die betroffenen Personen sind auf der Normalstation und werden isoliert betreut.

