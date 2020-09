Kreis Peine

„Gute Besserung, Jungs!“ Nachdem gleich neun Herren-Fußballer des TSV Clauen/Soßmar an Corona erkrankt sind, erhält die Mannschaft aus der 1. Kreisklasse viel Zuspruch von Liga-Konkurrenten und Peiner Sportlern. „Das tut gut“, sagt Trainer Sebastian Schütz, der sich mittlerweile seit zehn Tagen wie gleich weitere 25 Fußballer des TSV in Quarantäne befindet und derzeit getrennt von seiner Familie und den Schwiegereltern auf der ersten Etage des Wohnhauses lebt.

„Am meisten fehlt es mir, bei dem schönen Wetter mal raus zu gehen. Aber zum Glück kann ich bei meinem Arbeitgeber auch im Home-Office arbeiten“, sagt der Coach, der zu den negativ Getesteten zählt. Mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Peine steht die Mannschaft täglich in Kontakt. „Die positiv getesteten Spieler werden jeden Tag von Mitarbeitern angerufen und nach ihrem Gesundheitszustand gefragt“, schildert Schütz. Der TSV hat zur Sicherheit erstmal seinen gesamten Sportbetrieb ruhen lassen.

Clauen/Soßmars Trainer Sebastian Schütz hat die Quarantäne-Zeit bald überstanden. Quelle: Verein

Warum und wie sich gleich so viele Spieler angesteckt haben, darüber rätseln die Sportler noch – und es wird wohl auch nicht mehr zu ermitteln sein. „Zum Pokalspiel gegen Wense bin ich zum Beispiel mit anderen zu viert in einem Auto gefahren, obwohl der Fahrer infiziert war, hat er keinen anderen angesteckt“, staunt Schütz. Zudem habe sich die Mannschaft an die Corona-Vorgaben gehalten und sei wie gefordert zum Beispiel nur mit zwei Spielern zeitgleich duschen gewesen.

Sportgeräte sollten regelmäßig desinfiziert werden

Oberstes Gebot ist auch für die Sportler derzeit die Corona-Verordnung des Landes. Sie sieht vor, dass in Gruppen mit bis zu 50 Personen auch wieder mit Kontakt trainiert werden darf. Die Kontaktdaten der Sportler müssen aber dokumentiert werden. So konnte das Gesundheitsamt auch im Fall des TSV Clauen/Soßmar zügig die Kontaktpersonen ermitteln. Bis zu 50 Zuschauer dürfen unter konsequenter Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei Spielen zusehen. Liegt die Zahl der Zuschauer bei mehr als 50, so ist das Verfolgen für alle Zuschauer ausschließlich sitzend zulässig. Die Zahl der Zuschauer darf auf Amateur-Ebene 500 Personen nicht übersteigen. Zudem sollten die Sportgeräte regelmäßig desinfiziert werden.

Tischtennis-Spieler müssen beim Aufbau Maske tragen

Auch der Landessportbund hat Leitplanken für den Sport in Training und Wettkampf erstellt. Er rät zum Beispiel dazu, Trainingsgruppen zu verkleinern, Körperkontakt zu vermeiden und zum Beispiel auch nicht gemeinsam zu jubeln, oder darauf zu achten, die Anzahl der Personen zu begrenzen, die sich gleichzeitig in Vereinsheimen und Umkleiden aufhalten und die Räume ausreichend zu lüften. Der Tischtennis-Verband verpflichtet seine Aktiven sogar dazu, beim Auf- und Abbau der Tische und Banden Mund-Nasen-Schutz zu tragen, empfohlen wird das zudem für Zähler und Zuschauer der Spieler. Nach jedem Einzel sollen neue Bälle genutzt werden.

Landkreis-Sprecher Fabian Laaß appelliert an Peines Sportler, auch nach dem Training noch wachsam zu sein, denn vor allem im Kabinentrakt könne es mitunter eng werden. „Es sollten nicht zu viele Personen gleichzeitig unter die Duschen gehen. Und wo es möglich ist, sollte eine zweite Kabine dazugenommen werden, um nach dem Training schnell wieder Abstände vernünftig einzuhalten“, sagte er.

Kreissportbund hat großes Vertrauen in die Peiner Vereine

„Mein Vertrauen in die Vereine ist ausgesprochen hoch, dass sie sich auch an die Verordnungen und Vorschriften halten. Ich kann allen nur raten, größtmögliche Vorsicht zu wahren, denn die Sache kriegen wir nur durch Vernunft in den Griff“, betonte der Kreissportbund-Vorsitzende Wilhelm Laaf. Aufgrund der zahlreichen Vorschriften läge derzeit viel Arbeit auf den Schultern der Ehrenamtlichen. Doch die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig die Arbeit ist, die Vereine oder zum Beispiel auch Feuerwehren leisten. Laaf verweist auf Studien, die belegen, dass im Corona-Lockdown die Gewalt gegenüber Kindern gestiegen ist. „Auch deshalb sind wir alle gefordert, damit wir wieder in einen vernünftigen Bewegungsablauf kommen.“

Der Kreissportbund-Vorsitzende Wilhelm Laaf. Quelle: Isabell Massel

Keine schlimmen Verläufe bei Clauen /Soßmars Fußballern

Clauen/Soßmars Trainer Sebastian Schütz kann nach dem Corona-Schock in seinem Team schon wieder lachen. Denn schlimme Verläufe gab es bei keinem Spieler, „nur zwei hatten Fieber und Schüttelfrost“. Allerdings befürchtet der Coach Fitness-Nachteile, wenn die Mannschaft nach Ende der Quarantäne für die Infizierten (25. Oktober) wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen wird. Doch selbst das nimmt er mit Humor: „Vielleicht ist ja unser Vorteil, dass der Gegner im ersten Punktspiel etwas mehr Abstand zu uns hält.“

