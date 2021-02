Die Corona-Infektionszahlen in Seniorenheimen sind weiterhin hoch. Im DRK-Seniorenzentrum Oelheim sind aktuell 30 Bewohner und 13 Mitarbeiter infiziert. In Pflegeeinrichtungen werden auch positiv-getestete Klinikum-Rückkehrer aufgenommen. Was das für die Heime bedeutet, berichten die Einrichtungsleitungen.