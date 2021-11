In Ilsede sind Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung „Haus am Markt“ positiv auf Corona getestet worden. Derweil wollen Bund und Länder, dass Besucher unabhängig vom Impfstatus nur mit einem negativen Testergebnis Zutritt in Pflegeheime bekommen. Was sagen Peiner Einrichtungen zu diesen Regeln?