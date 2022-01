Kreis Peine

Eine Corona-Inzidenz von 708,9 am Mittwoch, allein am Dienstag 245 und am Mittwoch sogar 277 neue Infektionsfälle: Die zunehmende Dynamik der Corona-Pandemie ist auch in Peine nicht zu übersehen. „Der Großteil der Infektionen kann auf private Aktivitäten zurückgeführt werden“, sagt Fabian Laaß, Sprecher der Peiner Kreisverwaltung. Erkennbare spezielle Hotspots gebe es nach wie vor nicht. Die Infektionen würden jedoch zunehmend auch in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten getragen, so dass auch dort vermehrt Fälle zu verzeichnen seien. Das Gesundheitsamt arbeitet auf Hochtouren.

Im Landkreis Peine sind aktuell 1212 Personen erkrankt

Aktuell sind im Landkreis Peine 1212 Personen erkrankt, 1942 befinden sich in Quarantäne. Am Mittwoch wurden im Testzentrum 164 Abstriche für einen PCR-Test genommen – das deutet nicht darauf hin, dass sich die Lage kurzfristig entspannt. Das bedeutet eine extreme Belastung für das Gesundheitsamt: „Die Kontakte der Infizierten werden nach wie vor weiter verfolgt, derzeit haben wir dabei einen bis zwei Tage Verzug“, berichtet Laaß. Um das enorme Pensum leisten zu können, wurde die Personalstärke erheblich aufgestockt: Vor der Pandemie haben 44 Menschen im Gesundheitsamt gearbeitet, derzeit sind es 139. Um diese Zahl zu erreichen, wurden neue Mitarbeitende eingestellt und Kollegen aus anderen Bereichen hinzugezogen. Unterstützung gibt es zurzeit laut dem Sprecher auch von 20 Soldaten der Bundeswehr.

Strukturen werden an die sich verändernde Situation angepasst

Bislang werde nach den seit vielen Monaten bewährten Strukturen gearbeitet. „Wir sind aber dabei, auf die sich verändernde Situation zu reagieren“, erklärt der Sprecher. Das Landesgesundheitsamt habe neue Empfehlungen herausgegeben, und zurzeit werde die Umsetzung in Peine geprüft und vorbereitet. „Nach unserer Einschätzung und der Prognose aller Experten werden die Zahlen weiter massiv steigen. Darauf müssen wir eingestellt sein“, so Laaß. Zurzeit laufen die organisatorischen Prozesse, spätestens zum Wochenende soll das Konzept stehen und die Bevölkerung über Veränderungen und Neuerungen informiert werden.

Der Krisenstab ist gut eingespielt und kann kurzfristig reagieren

Der Peiner Krisenstab tage nach wie vor mindestens einmal wöchentlich, bei Bedarf auch öfter. Das Gremium wurde gleich zu Beginn der Pandemie im März 2020 eingerichtet. „Alles ist sehr gut eingespielt, und der Krisenstab kann auch kurzfristig zusammengerufen werden, wenn auf unvorhersehbare Entwicklungen reagiert werden muss“, berichtet er. Vertreten sind darin das Gesundheits-, das Ordnungs- und Rechtsamt, der Fachdienst Personal, Arbeitnehmervertreter, die Kommunen, aber auch die Polizei, das Referat für Öffentlichkeitsarbeit und viele mehr. „Darüber hinaus gibt es jederzeit die Möglichkeit, sich internen und externen weiteren Sachverstand dazu zu holen“, erklärt Laaß. Beispielsweise stehe der Krisenstab in regelmäßigem Austausch mit dem Klinikum Peine.

Von Kerstin Wosnitza