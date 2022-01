Corona in Peine: Inzidenz sinkt am Mittwoch deutlich

Kreis Peine

Einen großen Schritt nach unten hat die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine gemacht: Nachdem sie am Dienstag mit 402,7 erstmals über die 400er-Marke geklettert war, wird sie am Mittwoch vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 362,9 angegeben. In Peine wurden in den letzten sieben Tagen 493 Neuansteckungen registriert.

Das war aufgrund der am Dienstagabend gemeldeten Covid-19-Neuinfektionen zu erwarten: Das Gesundheitsamt informierte über 86 neue Fälle gegenüber 124 neuen Meldungen eine Woche zuvor. Ein Grund zum Aufatmen ist die Entwicklung angesichts überall steigender Zahl aber nicht, sondern wohl eher eine Momentaufnahme. In ganz Niedersachsen stieg die Inzidenz erneut und liegt nun bei 462,4 (Vortag 461,0). Für Deutschland werden am Mittwoch mit 112 323 zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie mehr als 100 000 Neuansteckungen an einem Tag gemeldet. Bundesweit beträgt die Inzidenz 584,4.

In Niedersachsen liegt Peine aktuell an dreißigster Stelle

In Niedersachsen ist der Wert nach wie vor in Delmenhorst (1329,) besonders hoch, gefolgt von Harburg (900,7) und Verden (846,8). Am unteren Ende der Übersicht über alle 45 niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte liegen Wilhelmshaven (218,1), Holzminden (232,2) und Aurich (235,0). Eine Inzidenz von unter 250 haben zurzeit laut RKI nur fünf Kommunen. Peine liegt aktuell an der 30. Stelle.

In Niedersachsen sind sowohl die Hospitalisierung als auch die prozentuale Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten gestiegen. Die Hospitalisierung wird für Mittwoch mit 5,6 angegeben (Vortag 5,2), die Belegung der Intensivbetten mit 5,4 (Vortag 5,3). Im Peiner Klinikum an der Virchowstraße werden nach Angaben des Intensivregisters zurzeit zwei mit dem Corona-Virus infizierte Patienten auf der Intensivstation behandelt, von denen keiner beatmet werden muss.

Von Kerstin Wosnitza