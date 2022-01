Kreis Peine

Bei den Regeln für Quarantäne und Isolation im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gibt es Änderungen, mit denen Lockerungen einhergehen. „Unser Gesundheitsamt verfährt in Absprache mit dem Land Niedersachsen bereits danach“, sagt der Sprecher der Landkreis-Verwaltung, Fabian Laaß. Grundlage dafür ist ein Bund-Länder-Beschluss vor dem Hintergrund, dass Infektionen mit der inzwischen vorherrschenden Omikron-Variante früher erkennbar und früher beendet sind als bisherige Virus-Formen. „Das ist eine pragmatische Lösung, die uns in vielen Bereichen weiterhelfen wird“, sagt der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zu dieser Entwicklung.

Wie kann man sich freitesten?

Demnach gilt, dass eine Entlassung aus Isolation oder Quarantäne nun in der Regel bereits nach zehn Tagen erfolgt. Bislang war dies erst nach 14 Tagen der Fall. Neu ist auch, dass man sich jetzt freitesten kann. Dies ist genau geregelt: Allgemein gibt es die Möglichkeit dazu nach sieben Tagen mittels PCR- oder zertifiziertem Schnelltest. Für Beschäftigte, die mit besonders gefährdeten Menschen zu tun haben – zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern – gilt dies nur, wenn sie als Kontaktperson in Quarantäne waren. Sofern bei ihnen selbst eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, haben sie zwar ebenfalls die Möglichkeit, sich nach sieben Tagen frei zu testen. Es gelten allerdings strengere Vorgaben: Sie müssen zuvor mindestens 48 Stunden lang symptomfrei gewesen sein, zudem ist für sie ein PCR-Test verpflichtend.

Schüler dürfen die Quarantäne schon nach fünf Tagen beenden

Kinder und Jugendliche dürfen nach einer Infektion nach sieben Tagen wieder in die Schule; wenn sie als Kontaktperson in Quarantäne waren, sogar schon nach fünf Tagen. In beiden Fällen ist allerdings auch hier ein negativer PCR- oder zertifizierter Schnelltest die Voraussetzung.

„Für das Freitesten genügt es in allen Fällen, die Bestätigung des negativen Ergebnisses per E-Mail an das Gesundheitsamt zu schicken. Mit der Übersendung gilt die Isolation beziehungsweise Quarantäne als aufgehoben“, erklärt Laaß. Dieses neue Vorgehen entlaste das Gesundheitsamt enorm.

Freitest-Stellen im Hotel Schönau und in der Gebläsehalle

Damit sich die Noch-Nicht-Freigetesteten und damit möglicherweise doch noch ansteckenden Personen nicht mit Gesunden mischen, die für einen Schnelltest anstehen, bietet das Intakt-Gesundheitsmanagement freiwillig einen besonderen Service an: In den Testzentren in der Gebläsehalle in Groß Ilsede sowie im Hotel Schönau in Stederdorf werden ab Freitag, 14. Januar, zusätzlich zu den Schnelltest-Angeboten spezielle, räumlich abgetrennte Freitest-Stellen eingerichtet. Sie sind zu den üblichen Öffnungszeiten nutzbar. „Dort ist es aufgrund der räumlichen Situation möglich, einen gesonderten Bereich zu nutzen“, erklärt Hendrik Hoppenworth von Intakt. „Das ist eine gute Idee – vorgeschrieben ist ein solches Vorgehen aber nicht. Grundsätzlich ist jedes anerkannte Schnelltestzentrum befugt, diese Freitestungen durchzuführen“, sagt Laaß.

Hendrik Hoppenworth. Quelle: Ralf Büchler

Übrigens: Nicht mehr in Quarantäne müssen Kontaktpersonen von Infizierten, die bereits ihre dritte Impfung (Booster) bekommen haben, die genesen und geimpft sind oder deren zweite Impfung oder Genesung weniger als drei Monate zurückliegt.

Noch offiziell bis Samstag, 15. Januar, gilt in Niedersachsen die sogenannte Weihnachts- und Neujahrsruhe. „Die darin festgelegten Schutzmaßnahmen können derzeit nicht zurückgenommen werden“, stimmt Ministerpräsident Stephan Weil auf eine Verlängerung der Einschränkungen ein. Die niedersächsischen Regelungen würden weitgehend den neuen Bund-Länder-Beschlüssen entsprechen, so dass grundlegende Veränderungen aber nicht zu erwarten seien.

Von Kerstin Wosnitza