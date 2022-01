Kreis Peine

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz steigt und steigt und steigt: Für Peine wird der Wert am Dienstag vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 402,7 angegeben und liegt damals erstmals über der Marke von 400. Innerhalb der letzten sieben Tage haben sich 547 Menschen neu angesteckt. Weitere Konsequenzen hat die Entwicklung nicht: Für ganz Niedersachsen gilt noch bis zum 2. Februar mit der sogenannten Winterruhe unabhängig vom Infektionsgeschehen die Warnstufe 3.

Peine liegt im niedersächsischen Vergleich im Mittelfeld

Peine steht mit der Entwicklung nicht allein da und liegt sogar deutlich unter dem Wert von ganz Niedersachsen, der laut RKI am Dienstag 461,0 beträgt (Vortag: 431,0). Am höchsten ist die Inzidenz nach wie vor in Delmenhorst (1323,8). Dies ist zurzeit die einzige niedersächsische Kommune mit einem Wert von über 1000. Zurzeit gibt es keine Region mit einer Inzidenz unter 200. Am unteren Ende der Tabelle liegen Friesland (232,4), Aurich (238,2) und Wittmund (238,7). Im Vergleich aller 45 Kommunen in Niedersachsen befindet sich Peine genau im Mittelfeld (Platz 23).

Die Hospitalisierung – der Wert zeigt an, wie viele Menschen mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus behandelt werden müssen – ist von 4,9 am Montag auf 5,2 am Dienstag gestiegen. Gesunken ist hingegen die Auslastung der Intensivbetten mit infizierten Patienten: Aktuell sind 5,3 Prozent der Betten mit Corona-Patienten belegt, am Montag waren es 5,5 Prozent. Im Peiner Klinikum an der Virchowstraße werden zurzeit zwei mit Covid-19 infizierte Patienten auf der Intensivstation behandelt.

Von Kerstin Wosnitza