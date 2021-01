Kreis Peine

Die Infektionszahlen im Landkreis Peine müssen weiter sinken. Aufgrund zahlreicher Corona-Ausbrüche wurden Alten- und Pflegeheime zu Hotspots in der Pandemie und rückten verstärkt in den Fokus. Zwar ist die Sieben-Tages-Inzidenz nur leicht angestiegen, doch zuletzt waren rund 30 Prozent aller Infektionen kreisweit auf die Heime zurückzuführen, wie Landrat Franz Einhaus verdeutlicht hatte. Deshalb sollten die Peiner Heime bereits vergangene Woche ihre Mitarbeiter vier Mal wöchentlich testen, heißt es vom Landkreis.

Seit Montag gilt nun die verschärfte niedersächsische Verordnungen für Pflegeheime: Getestet wird nun täglich. Für die Heime seien die Schnelltests zwar eine zusätzliche Belastung, aber „auch absolut unentbehrlich“, sagt Christina Brandes, Leiterin der DRK-Seniorenheime am Stadtpark in Peine und in Oelheim.

Mitarbeiter-Schnelltests: In Oelheim wurde eine Infektion aufgedeckt

Wie wichtig die täglichen Schnelltests für das Infektionsgeschehen in Heimen sind, erklärt Brandes an einem aktuellen Fall: „Am Freitag (22. Januar) wurde eine Mitarbeiterin in Oelheim positiv getestet. Sie war symptomfrei, ohne den Test hätten wir die Infektion gar nicht bemerkt. Ein anschließender PCR-Test hat das Ergebnis bestätigt. Wir haben sofort alle Schutzmaßnahmen eingeleitet“, Brandes. Bei allen Bewohnern und Mitarbeitern des Wohnbereichs sei ein Abstrich genommen worden. Das Ergebnis wird am Dienstag erwartet. Im Seniorenheim „Haus am Stadtpark“ hingegen liegt derzeit kein Corona-Fall vor.

Aber die Schnelltests führten auch zu falschen Ergebnissen: Jüngst wurden zehn DRK-Mitarbeiter an einem Tag positiv getestet, der nachfolgende PCR-Test lieferte ein negatives Ergebnis. „Vermutlich war die Schnelltest-Charge fehlerhaft“, sagt Brandes.

Seniorenheim „Zur Eule“: Bundeswehr-Einsatz verlängert

Vor rund zwei Wochen explodierten die Corona-Zahlen im Landkreis. Einen heftigen Ausbruch gab es im Seniorenheim „Zur Peiner Eule“. Bundeswehr-Soldaten sind seitdem im Einsatz und unterstützen die Pflegekräfte. Aktuell sind 49 Bewohner mit dem Virus infiziert, die meisten davon seien symptomfrei, wie Heimleiterin Isabel Nowicki berichtet. 30 Mitarbeiter sind positiv getestet worden. Zehn Menschen sind mit dem Corona-Virus verstorben.

Bereits eine Woche vor Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung wurden alle Mitarbeiter im Heim „Zur Peiner Eule“ täglich getestet. „Wir führen etwa 40 Schnelltests am Tag durch“, berichtet Nowicki. Zusätzlich testet das Gesundheitsamt zwei Mal pro Woche mit PCR-Tests. Denn, trotz strenger Hygienevorschriften hatte sich das Virus im Heim rasend schnell vervielfacht. Der Bundeswehr-Einsatz wurde nun bis Ende Februar verlängert. Um die Schnelltests für Mitarbeiter kümmert sich das Personal. Die Heimleiterin zur derzeitigen Situation: „Es sieht danach aus, als hätten wir das Infektionsgeschehen zum Stillstand gebracht.“ Aber für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter sei es eine schwere Zeit. „Viele Bewohner mussten umziehen und konnten nur das Nötigste mitnehmen. Angehörige sorgen sich“, sagt Nowicki.

Charlottenhof: Personal wird vor Dienstbeginn getestet

Im Peiner Charlottenhof wird das Personal seit etwa zwei Wochen täglich getestet. Das teilt Heimleiterin Renate Appel mit. Dafür müssen die Mitarbeiter rund 15 Minuten früher zur Arbeit kommen. „Eingewiesene Mitarbeiter testen ihre Kollegen“, sagt Heimleiterin Renate Appel. In der Einrichtung galten am 18. Januar 24 Bewohner und 8 Mitarbeiter als mit dem Virus infiziert. „Auch derzeit sind noch Bewohner und Mitarbeiter infiziert“, sagt Appel. Genaue Zahlen wollte sie nicht nennen.

Awo-Heim in Vechelde : Soldaten für Schnelltests angefordert

Ende November stand das Awo-Seniorenheim in Vechelde unter Quarantäne. Auch dort war es zu einem heftigen Corona-Ausbruch gekommen. Die ersten Infektionen wurden mit Hilfe von Schnelltests festgestellt. Aktuell gibt es im Seniorenheim keine positiv getestete Personen. „Jeder Mitarbeiter wird vor Dienstantritt getestet“, sagt Awo-Verbandssekretär Hensel Falk. 90 Mitarbeiter sind in Vechelde in verschiedenen Schichten tätig. „Genügend Schnelltest sind vorhanden. Im Moment übernehmen Mitarbeiter die Schnelltests für ihre Kollegen“, sagt Falk. Doch auf Dauer sei das nicht zu leisten. Die Awo hat deshalb einen „Antrag auf Unterstützung beim örtlichen Krisenstab gestellt“, wie Falk mitteilt.

Landkreis Peine : Zehn Soldaten sollen Heime unterstützen

Zehn Soldaten der Bundeswehr werden am Dienstag vom Peiner Gesundheitsamt geschult und unterstützen dann die Pflegeheime bei der Durchführung der Schnelltests. Das berichtet Landkreis-Sprecher Fabian Laaß. In den Pflegeheimen sei auch abgefragt worden, ob Schnelltests benötigt werden. Das sei jedoch momentan nicht der Fall. Allerdings habe der Landkreis seinen Bestand aufgestockt, so dass diese bei Bedarf verteilt werden können.

Von Nina Schacht