Peine

Bei dieser rührenden Geschichte flossen auch ein paar Tränen. Eigentlich wollten die Familie und die Mitarbeiter des Peiner Seniorenheims am Stadtpark Helene Raab am Mittwoch zu ihrem 100. Geburtstag mit einer kleinen Feier auf dem Parkplatz überraschen. „Das Fissenberg-Trio wäre gekommen und hätte auch ein speziell auf Frau Raab umgedichtetes Lied gesungen“, verriet Aurora Köppl vom Begleitenden Dienst des DRK-Heims. Doch dann ließ Corona kurzfristig die Feier platzen. Weil Dienstag bekannt wurde, dass sich eine Mitarbeiterin und zwei Bewohner des Heims mit dem Virus infiziert haben, verhängte der Betreiber aus Sicherheitsgründen ein Besuchsverbot.

Der älteste Sohn war bereits extra nach Peine gereist

Die Nachricht erreichte Klaus-Peter Raab und seine Frau Renate, als sie bereits am Dienstag in Peine eingetroffen waren. Ein kleiner Schock. Der älteste Sohn und die Schwiegertochter wohnen in Fuldabrück bei Kassel und wollten Mittwoch möglichst früh die Jubilarin zu dem besonderen Tag überraschen. Deshalb übernachteten sie in Peine, der Rest der Familie wollte Mittwoch dazustoßen. Doch seiner Mutter konnte Klaus-Peter Raab letztlich nur aus Entfernung aus dem Stadtpark zuwinken. „Das war schon schlimm, weil es so ein besonderer Geburtstag war“, sagte Renate Raab.

Passend zum 100. Geburtstag hatten Mitarbeiter des Seniorenheims die Zimmer-Tür von Helene Raab geschmückt. Quelle: DRK-Seniorenheim „Haus am Stadtpark"

Die Freudentränen überwogen

Doch der Gruß aus dem Stadtpark erwärmte die Herzen. „Frau Raab hat sich sehr gefreut darüber, sie hat sich mit großer Kraft aus dem Rollstuhl hochgezogen und hatte Tränen in den Augen“, verriet Aurora Köppl. Sohn Klaus-Peter Raab freute sich, dass es mehr Freudentränen waren. „Meine Mutter war zuversichtlich. Sie sagte: Das holen wir alles nach, Corona wird ja nicht ewig dauern.“ Das klinge doch nach Lebensfreude.

Viel Freude bescherten der Jubilarin auch die zahlreichen Blumensträuße, die Familienmitglieder, Freunde und das Heim ihr zukommen ließen. Ein schöner Trost seien zudem die Telefonate mit Kindern und Enkelkindern gewesen.

Von Christian Meyer