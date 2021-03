Kreis Peine

Die Corona-Lage im Kreis Peine hat sich verschärft: Nachdem am Donnerstag 48 neue Fälle gemeldet wurden, schnellte die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag über die kritische 100er-Marke und landete bei 101,6. Ob es am kommenden Montag Lockerungen geben kann, und unter anderem Kitas wieder öffnen können, wird am Sonntag vom Krisenstab des Landkreises entschieden. Kreissprecher Fabian Laaß kündigte an, dass die kommende Zeit belastend für alle Beteiligten werde, da sich die jeweilige Situation in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen immer wieder kurzfristig ändern könne. Sorgen bereiten auch die Mutationen des Virus.

Als Konsequenz wird wieder großflächig Quarantäne angeordnet, außerdem startet der Landkreis eine Info-Kampagne im mehreren Sprachen. Auch stärkere Kontrollen durch Polizei und Ordnungsdienste werde es geben, sagte Laaß. Unterdessen soll die Impfquote in absehbarer Zeit auf 12 000 pro Woche verdreifacht werden. „Impfstoff dafür ist zugesagt“, erklärte Laaß.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Von Jan Tiemann